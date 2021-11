Poczta Polska strategicznym partnerem Shopee

Poczta Polska została strategicznym partnerem Shopee w zakresie doręczania przesyłek. Będą one doręczane do domu a także do punktów odbioru za pośrednictwem sieci Pocztex Punkt na terenie całej Polski - wynika z informacji podanych przez Pocztę Polską.

