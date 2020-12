Poczta Polska: W poniedziałek, 21 grudnia ostatni pik paczkowy przed świętami

W poniedziałek, 21 grudnia spodziewamy się ostatniego przed świętami piku paczkowego - powiedziała PAP Justyna Siwek rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Poczta oraz większość firm kurierskich będzie doręczać przesyłki również w Wigilię, jednak krócej niż w zwykłe dni.

Jak wskazała Siwek, im bliżej świąt, tym większa niepewność klientów e-sklepów, czy kurier zdąży z paczką. "Po dokonaniu płatności kluczowy jest czas dostawy, tak by prezenty trafiły przed Bożym Narodzeniem, dlatego Poczta Polska już tydzień temu uruchomiła w wielu miastach doręczanie paczek w soboty, a w Warszawie również w niedziele" - zaznaczyła.

I dodała, że również w Wigilię kurierzy i listonosze będą doręczać przesyłki, jedynak godziny ich pracy ulegną skróceniu.

Z harmonogramu pracy firm kurierskich przygotowanego dla klientów przez firmę Allegro wynika, że prawie wszystkie firmy kurierskie będą pracować w Wigilię, jednak krócej niż zwykle. Większość kurierów będzie pracować do godziny 14.

Z danych Poczty Polskiej wynika, że w grudniowym okresie przedświątecznym wysyłanych paczek jest nawet 50 proc. więcej, w porównaniu z pozostałymi miesiącami w roku.

Według szacunków Arkadiusza Kawy, dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) rósł w Polsce corocznie średnio o ok. 15-17 proc. W tym roku może to być 25 proc., co oznacza nawet 700 mln paczek.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.