Poczta Polska wyda znaczek upamiętniający ofiary niemieckiego obozu KL Auschwitz

Poczta Polska upamiętni znaczkiem ofiary niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - poinformowała w piątek spółka. Znaczek trafi do obiegu 27 stycznia br. w wielomilionowym nakładzie - dodano.

Jak czytamy w komunikacie, znaczek "75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz" trafi do obiegu emisja filatelistyczna upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu KL Auschwitz.

"Wydany przez nas walor ma na celu przypominanie o prawdzie" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Dodał, że Poczta Polska czuje się w obowiązku, aby wykorzystując swoje wydawnictwo filatelistyczne, upamiętnić ofiary nazistowskiej zbrodni oraz przeciwstawić się działaniom zakłamującym historię katów i ich ofiar.

Spółka wskazała, że autor projektu Roch Stefaniak ukazał na znaczku grafikę przedstawiającą symbol obozu Auschwitz - otwartą bramę obozową, a w nią wpisaną datę 27/I/1945 oraz napis: Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz.

Oprócz znaczka, Poczta Polska wydała kopertę z fotografią ukazującą z lotu ptaka widok na bramę byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

W komunikacie przypomniano, że wprowadzana do obiegu emisja to już kolejne tego typu wydawnictwo Poczty Polskiej. W styczniu 2018 r. spółka wprowadziła znaczek okolicznościowy "Nigdy więcej! Never again!", poświęcony ofiarom niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na ziemiach polskich.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę.