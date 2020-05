Pod dyktando koronawirusa. Prezes PKP Cargo skomentował wyniki spółki

Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP Cargo w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 5,8 mld tkm wobec 7,1 mld tkm analogicznym okresie 2019 r. To spadek o 18,3 proc. Mniej więcej o tyle samo spadły przychody spółki. Jeszcze bardziej, bo o 65 proc. spadła EBITDA. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, tłumaczy, że to efekt pandemii. Spółka zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej.

Ambicją PKP Cargo jest przekształcenie się z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego. Widać to w zmianie struktury przewozów PKP Cargo International - już ponad jedną trzecią pracy przewozowej spółki stanowią przewozy intermodalne (+23 proc. r/r). Wydłużeniu uległy także średnie dystanse transportu ładunków m.in. dzięki wzrostowi przewozów w relacji Czechy - Węgry.Przypomnijmy, na początku kwietnia PKP Cargo podpisały list intencyjny z litewską spółką AB LG Cargo w sprawie ewentualnego powołania spółki joint venture obsługującej kolejowe połączenia intermodalne między Polską a Litwą. Później nadeszła informacja, że PKP Cargo Connect, spółka zależna PKP Cargo, uruchamia regularne pociągi operatorskie pod marką Connect Operator. Na początku na trzech trasach (Gdańsk - Warszawa Praga, Gdańsk - Poznań Franowo i Gdańsk - Gliwice B Kontenerowa), ale sieć takich połączeń będzie systematycznie rozbudowywana.W ub. tygodniu PKP Cargo i LG Cargo należąca do Kolei Litewskich, oraz operator transportu intermodalnego - CargoBeamer, połączyły siły w celu poprowadzenia pilotażowego pociągu z naczepami. 14 maja 2020 r. taki pociąg przybył do terminalu Šeštokai, nieopodal granicy polsko-litewskiej, po dwudniowej podróży z terminalu intermodalnego Kaldenkirchen w pobliżu granicy Niemiec z Holandią.Czytaj także: 200 mln euro na inwestycje PKP Cargo. Jest umowa z EBI