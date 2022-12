Podkarpackie: Drogami pojedzie konwój maszyny TBM

W sobotę w nocy drogami Podkarpacia będzie się przemieszczał drugi transport z elementami maszyny TBM, która w przyszłym roku rozpocznie drążenie tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów–Babica.

Drugi konwój przewozi napęd główny maszyny TBM oraz elementy jej obudowy. Ciężar tego elementu to 240 ton.

Konwój będzie przejeżdżał przez miejscowości: Nowosielec, Jeżowe i Kamień.

Utrudnienia wystąpią również po tym, jak konwój zjedzie z S19 węźle Rudnik nad Sanem na dk 77.

Prace przy drążeniu tunelu o długości ponad 2,2 km rozpoczną się na Podkarpaciu w przyszłym roku.

Transport, jakiego nie było. Czyli drogi i dróżki dla wielkiej maszyny

Jak podała Rarus, konwój o godz. 22 wyruszy z Miejsca Obsługi Podróżnych Bukowa i będzie poruszał się drogą ekspresową S19 w kierunku Rzeszowa. "Następnie, na węźle Rudnik nad Sanem, konwój zjedzie na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę" - dodała.

Po przerwie transport ul. Rzeszowską i drogą wojewódzką (dw) nr 878 (dawna droga krajowa 19) dojedzie do węzła Nisko, gdzie zjedzie na drogę ekspresową S19, a następnie powróci na drogę wojewódzką nr 878.

Jak zaznaczyła Rarus, konwój będzie przejeżdżał przez miejscowości: Nowosielec, Jeżowe i Kamień. "Następnie wjedzie na drogę ekspresową S19 na węźle Łowisko i dalej drogą ekspresową dojedzie do MOP Kamień, gdzie zaplanowano postój do niedzieli" - podkreśliła.

Nie można tak wielkiego elementu przewieźć bez utrudnień w ruchu drogowym

W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 z MOP Bukowa do węzła Rudnik nad Sanem, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Rzeszowa. "W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Utrudnienia wystąpią również po tym, jak konwój zjedzie z S19 węźle Rudnik nad Sanem na dk 77. Wówczas, jak zapowiedziała Rarus, nastąpią czasowe zamknięcia dróg. Będą to kolejno: dk77 od węzła Rudnik nad Sanem do skrzyżowania z dw878 (odcinek obwodnicy Stalowej Woli i Niska), odcinek dw878 pomiędzy dk77 a ul. Wolności w Nisku oraz w Nisku ul. Lubelska, Wolności, PCK i Rzeszowska. Utrudnienia te potrwają do godz. 2 w nocy w niedzielę.

Następnie kolumna będzie się poruszała dw878 i podczas przejazdu odcinek od skrzyżowania z ul. Rzeszowską w Nisku do węzła Łowisko na S19 będzie dla kierunku Rzeszów-Lublin zamknięty dla ruchu. "Z kolei dla kierunku Lublin-Rzeszów nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany" - zapowiedziała Rarus.

Dodatkowo na skrzyżowaniu dw878 z S19 (czyli węzeł Nisko) ok. godz. 3 w nocy w niedzielę planowane są całkowite zamknięcia zarówno dw878, jak i S19. Utrudnienia te potrwają ok. 30 minut.

Zamkną część dróg a potem będzie praca, ale to już w 2023 r.

Rarus podała, że ok. godz. 5 w nocy w niedzielę kolumna wjedzie na węzeł Łowisko na S19. Wówczas zamknięta dla ruchu zostanie droga ekspresowa na odcinku od węzła Łowisko do węzła Sokołów Małopolski Północ. Kierowcy będą korzystać z objazdu drogą wojewódzką nr 878. Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień. Konwój dotrze nad ranem w niedzielę do MOP Kamień, skąd wyruszy w dalszą trasę w niedzielę w nocy.

Prace przy drążeniu tunelu o długości ponad 2,2 km rozpoczną się na Podkarpaciu w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Fragment S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl