Podkarpackie: Na przejściu granicznym w Budomierzu oddano do użytku skaner RTG

Ponad 13 mln zł kosztował skaner wielkogabarytowy RTG, który oddany został we wtorek do użytku na terenie przejścia granicznego z Ukrainą w Budomierzu na Podkarpaciu. Dzięki urządzenie m.in. skróci się czas kontroli pojazdów wjeżdżających do kraju.

W uroczystości uczestniczył m.in. szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk, który zaznaczył, że jest to już kolejne urządzenie tego typu działające na zewnętrznej granicy UE.

"O tym, że takie urządzenia są potrzebne, świadczą statystyki przemytu towarów. Jako Krajowa Administracja Skarbowa chcemy zwiększać efektywność i skuteczność kontroli, czego dowodem jest zaopatrywanie funkcjonariuszy w nowoczesny i niezawodny sprzęt, także taki jak ten dziś" - mówił.

Szef KAS dodał, że dzięki skanerowi odprawy będą szybsze i bardziej skuteczne. "Funkcjonariusze w bezinwazyjny sposób dokonają kontroli ładunku" - podkreślił.

Zbaraszczuk zwrócił uwagę, że dobre wykonywanie zadań powierzonych KAS byłoby niemożliwe bez nowoczesnego sprzętu.

W trakcie uroczystości odbyła się również ceremonia awansowania na wyższe stopnie 16 funkcjonariuszy podkarpackiej KAS. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witold Mrozek mówił, zwracając się do nich, że ostatni czas pokazał odpowiedzialną i zaangażowaną postawę funkcjonariuszy.

"To dzisiejsze spotkanie jest także okazją, aby wam drodzy funkcjonariusze, za to wszystko podziękować i wręczyć awanse za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę" - dodał.

Mrozek dziękował za zaangażowanie i wsparcie, jakie funkcjonariusze okazali przede wszystkim uciekającym przed wojną dzieciom i kobietom. "Funkcjonariusz służby celno-skarbowej był jedną z pierwszych osób, z którymi uchodźcy z Ukrainy mają kontakt. Dzięki waszej postawię ten mundur kojarzy się z bezpieczeństwem i pomocą" - zaznaczył.

Oddany we wtorek skaner RTG kosztował ponad 13 mln zł. Fundusze na jego zakup oraz sfinansowanie prac inwestycyjnych pochodziły z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej.

Skaner umożliwia kontrolę samochodów osobowych i ciężarowych, busów, autokarów i ładunków cargo. Urządzenie jest wyposażone w wysokoenergetyczny akcelerator, dzięki któremu funkcjonariusze KAS będą mogli bezpiecznie prześwietlać towary przemieszczające się przez granicę.

System spełnia wymagania międzynarodowych norm bezpieczeństwa i jest bezpieczny zarówno dla funkcjonariuszy, kierowców, pasażerów, jak również przewożonych towarów. Jest to już czwarte wielkogabarytowe, stacjonarne urządzenie RTG w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

