Podkarpackie: Objazd na dk19 w Domaradzu w związku z budową mostu

W związku z budową nowego mostu w miejscowości Domaradz (Podkarpackie) kierowcy poruszający się drogą krajową nr 19 w tym rejonie muszą przygotować się na utrudnienia. Do czasu wybudowania mostu fragment tej trasy został zamknięty, a ruch pojazdów został przekierowany na objazd.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, firma która wybuduje nowy most przed rozpoczęciem pracy wykonała już objazd tymczasowy. "Było to konieczne z uwagi na zachowanie ciągłości ruchu i ograniczenie utrudnień" - dodała.

Ruch pojazdów na objeździe odbywa się dwukierunkowo. Piesi natomiast poruszają się po chodniku, który powstał wzdłuż objazdu.

Rarus zaznaczyła, że na całym odcinku robót budowlanych wprowadzono oznakowanie tymczasowe, w tym zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.

"Objazd tymczasowy będzie obowiązywał do czerwca 2020 r., czyli do czasu zakończenia budowy nowego obiektu i rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 19 stanowiącego bezpośrednie dojazdy do obiektu" - wyjaśniła rzeczniczka.

Istniejący most przez potok Kobyle w Domaradzu z uwagi na zły stan techniczny zostanie całkowicie rozebrany. W jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt o ramowej konstrukcji, będzie miał klasę nośności A. Przeprawa będzie miała 20 m długości i będzie szeroka na 13,5 m. Dodatkowo zostaną przebudowane dojazdy do mostu na łącznym odcinku 163 m.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Wartość prac wynosi ponad 3,6 mln zł.

Droga krajowa nr 19 łączy wschodnie województwa Polski oraz ich stolice Białystok, Lublin i Rzeszów.