Podkarpackie: Od czerwca br. z Jasionki będzie można polecieć do Gdańska

Od 2 czerwca br. PLL LOT ponownie uruchomi połączenie z podrzeszowskiej Jasionki do Gdańska. Loty będą oferowane dwa razy w tygodniu.

Jak poinformował w środę prezes portu Adam Hamryszczak, to już czwarty rok z rzędu, kiedy z Jasionki w lecie będzie można polecieć nad polskie morze.

"To doskonała oferta zarówno dla osób ceniących wypoczynek nad Bałtykiem, jak i dla szukających wytchnienia w Bieszczadach, Beskidzie Niskim czy na Roztoczu. Dni i godziny operacji zachęcają nie tylko do dłuższych wczasów, ale pozwalają też na spontaniczny weekendowy wypoczynek, szczególnie popularny wśród młodszej generacji podróżnych" - dodał Hamryszczak.

Prezes lotniska podkreślił, że Gdańsk to uzupełnienie oferty wakacyjnej z Jasionki. Dotychczas ogłoszone kierunki to czartery do Turcji, Grecji, Bułgarii i Albanii, będą też oferowane regularne rejsy do Chorwacji.

Embraery 175, zabierające na pokład 82 pasażerów, będą wylatywać z Gdańska w poniedziałki i piątki o godzinie 21.20, by na podrzeszowskim lotnisku wylądować o 22.35. Samoloty "nocować" będą w Jasionce, a w podróż powrotną wyruszą we wtorki i soboty o 6.55, zaś lądowanie w stolicy województwa pomorskiego zaplanowano na 8.10.

Jak dodał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, połączenie Trójmiasta z Podkarpaciem to dobra wiadomość dla turystyki krajowej. "Cieszę się, że dzięki tego typu rejsom możemy promować i zachęcać do odkrywania nie tylko zagranicznych, ale także atrakcyjnych miejsc w Polsce" - przyznał.

Loty z Jasionki do Gdańska oferowane będą do 5 września br.

