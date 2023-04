Podkarpackie: W czasie majówki specjalne pociągi m.in. z Rzeszowa do Sandomierza i Zamościa

Od najbliższej soboty do 3 maja br. Polregio uruchomi na Podkarpaciu dodatkowe pociągi. Kursować będą na trasach z Rzeszowa do Sandomierza i Zamościa oraz z Jarosławia do Lublina.

Jak poinformował w piątek Jan Andrzej Prawelski z podkarpackiego zakładu Polregio w Rzeszowie, specjalne pociągi będą kursowały w czasie majówki.

"Czas długiego, majowego weekendu to dobry moment, aby skorzystać z możliwości odbycia wycieczki naszymi pociągami. Oprócz stałej oferty przewozowej w trakcie majówki można zaplanować podróż z Rzeszowa do Zamościa, Sandomierza lub udać się w trasę z Jarosławia do Lublina" - dodał.

Pociąg ze stolicy Podkarpacia wyruszy do Zamościa o 7:39, na miejscu będzie o 12:36. W drogę powrotną wyruszy o 16:19, a w Rzeszowie będzie o 21. Koszt biletu normalnego na tej trasie to 42,30 zł.

"Dla podróżnych, którzy zdecydują się na przejazd do Zamościa z najmłodszymi polecamy wizytę w Zoo, które znajduje się vis-a-vis stacji kolejowej Zamość. Osobom, które zamierzają spędzić czas na zamojskim Rynku polecamy wysiąść z pociągu na przystanku Zamość Starówka" - zachęcił Prawelski.

Natomiast do Sandomierza pociąg wyruszy z Rzeszowa o 7:09, dotrze o 8:40. W druga stronę będzie to odpowiednio 16:51, a o 18:38 przybędzie do Rzeszowa. Cena biletu normalnego na tej trasie wynosi 17,60 zł. Dla podróżujących przy dworcu kolejowym w Sandomierzu będą czekały specjalne autobusy miejskie, które na podstawie biletu kolejowego przewiozą chętnych do zabytkowego centrum miasta, pod Bramę Opatowską.

O godzinie 7:20 z Lublina wyruszy pociąg do Jarosławia i dotrze o godz. 12:47. Natomiast z podkarpackiego miasta wyruszy o 15:50 i dotrze do Lublina o 21:11. Za przejazd na tej trasie zapłacimy - 44,40 zł.

Prawelski zaznaczył, że dla osób, które zamierzają w trakcie majowego weekendu odbyć wiele przejazdów jest możliwość zakupu mini biletu turystycznego lub biletu turystycznego.

"Mini bilet turystyczny jest biletem imiennym i upoważnia do wielokrotnych przejazdów wszystkimi pociągami Regio, a z uwagi na długi weekend majowy jego ważność zostanie wydłużona od godz. 18 - 28 kwietnia do godz. 6 rano 4 maja br. Za mini bilet turystyczny zapłacimy 46,40 zł" - podał przedstawiciel Polregio.

Prawelski zaapelował do podróżnych o zapoznanie się z rozkładem jazdy, dostępnym m.in. na stronach internetowych: polregio.pl , portalpasazera.pl.

