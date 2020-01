Podkarpackie: W kwietniu br. oddany ma być nowy most w Mielcu

W kwietniu br. gotowy ma być nowy most na Wisłoce w Mielcu (Podkarpackie). Będzie to druga przeprawa w tym mieście. Koszt inwestycji to prawie 44 mln zł, z tej kwoty dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego wynosi niemal 36,5 mln zł.

W czwartek na moście, który jest już wybudowany odbyła się konferencja prasowa marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla, który podkreślił, że Mielec i okolice bardzo długo czekali na drugi most na Wisłoce.

"Stan robót jednoznacznie upoważnia nas, by powiedzieć, że na wiosnę, w kwietniu ten most powinien zostać oddany do użytku. Ta przeprawa usprawni ruch w Mielcu, szczególnie dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Liczę, że inwestycje, które są komplementarne również w niedługim czasie będą gotowe" - dodał.

Nowy most o długości ponad 530 metrów zlokalizowany jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem, dokładniej między drogą wojewódzką nr 983, a drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki, z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Rondo to ma być początkiem kolejnej inwestycji drogowej na tym obszarze. Będzie to dalszy ciąg nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 od Rzędzianowic przez Trzcianę do Piątkowca. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 50 mln zł. Ortyl wyraził nadzieję, że w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.