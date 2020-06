Podkarpackie: W wakacje wracają pociągi Polregio m.in. do Medzilaborców

Od piątku będzie można dojechać pociągami POLREGIO z Rzeszowa do Sandomierza, Zamościa oraz z Jarosławia do Lublina. Powróci także międzynarodowy pociąg „Wojak Szwejk” kursujący z Rzeszowa i Sanoka do Medzilaborców na Słowacji.

Jak poinformował PAP Jan Prawelski z podkarpackiego oddziału Przewozów Regionalnych (właściciela marki POLREGIO) takie są założenia rozkładu jazdy w okresie wakacji, zamówionego przez Organizatora Przewozów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

"Już 26 czerwca po raz pierwszy w tym roku wyruszy z Rzeszowa do słowackiej miejscowości Medzilaborce +Wojak Szwejk+. Pociąg będzie kursował przez całe wakacje w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowo, zaraz po przyjeździe do Medzilaborców, pociąg wykona kurs do Sanoka i powrotny na Słowację" - wyjawił Prawelski.

Z kolei pociągi z Rzeszowa do Sandomierza i do Zamościa, a także relacji Lublin-Jarosław, będą kursowały w soboty i niedziele.

Prawelski zaznaczył, że z uwagi na remont linii 71 trasa pociągu do Sandomierza będzie biegła przez Łańcut, Leżajsk, Nową Sarzynę, Rudnik nad Sanem, Nisko, Stalową Wolę.

Natomiast obok dworca kolejowego w Sandomierzu na podróżnych będą oczekiwały autobusy miejskie, które przewiozą pasażerów w ścisłe centrum miasta, pod Bramę Opatowską. Stamtąd, po południu, podróżni będą mogli autobusem dojechać na dworzec PKP skąd odjedzie pociąg z powrotem do Rzeszowa.

"Przejazd specjalnym autobusem będzie odbywał się na podstawie biletu POLREGIO" - zapewnił Prawelski.

Przewozy Regionalne realizują połączenia kolejowe na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z zamówieniem urzędu marszałkowskiego.

W maju br. firma POLREGIO wygrała w przetargu ogłoszonym przez samorząd woj. podkarpackiego na obsługę połączeń kolejowych. Przewoźnik będzie świadczył swoje usługi przez 5 lat.

Jak informowała wówczas spółka w komunikacie, przetarg zakłada również organizowanie przewozów kolejowych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, która jest w trakcie tworzenia.