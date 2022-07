Mostostal Warszawa będzie budować fragment Via Carpatii między węzłami Domaradz a Krosno

Oferta firmy Mostostal Warszawa na kwotę ponad 1 mld zł została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domaradz a Krosno – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że jeśli nie będzie odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Rarus przypomniała, że w przetargu na budowę tego odcinka złożono w sumie osiem ofert. "Najkorzystniejszą złożyła spółka Mostostal Warszawa, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1 mld zł" - zaznaczyła.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Rzeczniczka podkreśliła, że inwestycja będzie realizowana w systemie +projektuj i buduj+. "Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt" - wymieniła Rarus.

Rozpiętość trzech estakad będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Odcinek będzie ukończony w ciągu 3 lat

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, czyli od 1 grudnia do 31 marca. Okres ten będzie liczony tylko w czasie robót budowlanych" - dodała.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

