Podlaskie: Codziennie od 1 maja do 26 września jeździ pociąg Białystok-Waliły

Od soboty wznowił stałe, codzienne kursy pociąg Polregio z Białegostoku do Walił. Rozkład jazdy będzie obowiązywał na razie do 26 września. W ostatnich latach pociąg jeździł jedynie w weekendy w sezonie turystycznym.

Z pociągu korzystają chętnie w sezonie mieszkańcy, ale i turyści wybierający się w okolice Puszczy Knyszyńskiej. Trasa liczy 36 km. Połączenie finansuje samorząd województwa podlaskiego.

"W tegorocznej ofercie znajdą się dwie pary pociągów. Odjazdy z Białegostoku o godz. 4.50 (od poniedziałku do piątku), 8.52 (soboty i niedziele), 15.45 (codziennie). Odjazdy z Walił: 5.49 (od poniedziałku do piątku), 10.27 (soboty i niedziele), 16.51 (codziennie)" - poinformowała w komunikacie prasowym Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki Polregio.

Tory na tej trasie są bezpieczne, sprawdzono je - podały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaapelowały jednocześnie do kierowców o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Na trasie Białystok-Waliły są 23 takie przejazdy.

"Z wielką przyjemnością uruchamiamy połączenie z Białegostoku do Walił, przez Puszczę Knyszyńską (...). Od dzisiaj będzie to już połączenie codzienne" - mówił prezes zarządu Polregio Artur Martyniuk na specjalnym briefingu, zorganizowanym w sobotę na białostockim dworcu z okazji reaktywacji - po ponad 21 latach - regularnych przewozów pasażerskich na tej linii kolejowej.

Zachęcał m.in. turystów, by przyjeżdżali do Białegostoku i - korzystając z tego połączenia - zwiedzali Puszczę Knyszyńską. "A mieszkańcom chcemy ułatwić codzienny dojazd do pracy, przedszkola, żłobka, po zakupy, żeby zaspokoić swoje codzienne potrzeby" - mówił Martyniuk, symbolicznie otwierając ten odcinek.

Do korzystania z tego połączenia mają zachęcać ceny biletów, np. miesięczny (w obie strony) ma w specjalnej ofercie kosztować 99 zł. Martyniuk mówił, że dalszy rozwój połączeń na tej linii zależny jest od uzgodnień z samorządem województwa podlaskiego.

"Od 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają warunki do przejazdu pociągów na linii Białystok-Waliły w rejon Puszczy Knyszyńskiej. Perony na przystankach Białystok Fabryczny, Żednia, Sokole Białostockie, Waliły wyposażono w wiaty i ławki. Na wszystkich przygotowane jest aktualne oznakowanie oraz gabloty informacyjne z rozkładem jazdy" - podało PKP PLK. Dodano, że z myślą o pasażerach, którzy zabierają ze sobą w podróż rowery, na peronach są specjalne stojaki.

