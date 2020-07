Podlaskie: konsultacje ws. linii kolejowej: Białystok - granica państwa

Do 24 lipca mieszkańcy województwa podlaskiego mogą wziąć udział w konsultacjach ws. projektu przebudowy linii kolejowej nr 6: Białystok-Sokółka-Kuźnica do granicy z Białorusią. Ankiety w tym terminie można składać do Przewozów Regionalnych Polregio w Białymstoku.

Konsultacje są elementem przygotowań do przebudowy - na tej trasie ma powstać drugi tor. Konsultacje na potrzeby inwestora, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych SA prowadzi spółka Aurus Asper, która jest podwykonawcą w tym projekcie - podaje Polregio na swojej stronie internetowej.

Swoje zdanie ws. planowanej inwestycji mogą wyrazić mieszkańcy gmin z terenu oddziaływania tego projektu. Oprócz przebudowy linii nr 6 chodzi także o linię szerokotorową 57 Gieniusze-Kuźnica.

"Pozyskane dane stanowić będą podstawę do ujęcia w możliwie jak największym stopniu oczekiwań mieszkańców na potrzeby dalszych analiz technicznych dla analizowanej inwestycji" - podaje Polregio. Mieszkańcy są pytani np. o problemy transportowe, potrzeby w zakresie infrastruktury. Informacje są potrzebne do opracowania studium wykonalności dla tych inwestycji.

PKP PLK informowały wcześniej, że przebudowa linii nr 6 z Białegostoku do Kuźnicy jest na liście podstawowych inwestycji kolejowych do zrealizowania w Podlaskiem. Inwestycja ta ma być dofinansowana z UE z programu Infrastruktura i Środowisko. Natomiast rewitalizacja linii 57 Gieniusze-Kuźnica, również z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

PKP PLK podało też wcześniej PAP, że dla obu linii: 6 i 57 trwają prace projektowe. Podawano, że prace mają się zacząć w trzecim kwartale 2020 r, na początku ma to być nieczynny odcinek: Sokółka-Gieniusze. Podawana wcześniej przez PKP PLK wartość prac to 195 mln zł netto.