Podlaskie: Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów Polregio

Komunikacja zastępcza na trasach z Białegostoku do Kuźnicy i Suwałk, pociąg do Walił dopiero od lipca - to niektóre zmiany, które będą obowiązywać w Podlaskiem w nowym rozkładzie jazdy Polregio, który wszedł w życie w niedzielę.

W związku z remontem na fragmencie trasy Rail Baltica, utrzymana jest dalej zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Białystok-Szepietowo na kilku kursach. Są kilkuminutowe różnice w odjazdach trzech autobusów zastępczych i w przypadku trzech z czterech kursujących pociągów na tej trasie.

Z powodu prac modernizacyjnych, od 19 kwietnia autobusowa komunikacja zastępcza będzie obowiązywała na trasach Białystok - Suwałki i Białystok - Kuźnica Białostocka. "Prace będą prowadzone etapami, na różnych odcinkach, w różnych okresach w dni robocze aż do 10 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. Zmiany, wstrzymywanie ruchu pociągów i wprowadzanie komunikacji zastępczej będzie dotyczyło siedmiu pociągów na te tych trasach. Będą się także zmieniać godziny kursowania pociągów w różnych terminach w kwietniu i maju.

"Komunikacja zastępcza będzie funkcjonowała na odcinkach: Białystok - Czarna Białostocka, Czarna Białostocka - Sokółka, Sokółka - Kuźnica Białostocka, Sokółka - Sidra, Sokółka - Augustów, Jastrzębna - Suwałki, Augustów - Suwałki, Płociczno k/Suwałk - Suwałki" - podało Polregio. Dodano, że z powodu problemów z dojazdami, autobusy zastępcze nie będą obsługiwać przystanków kolejowych: Czarny Blok, Wólka Ratowiecka, Machnacz, Geniusze i Balinka.

Polregio podało także, że od 4 maja, z powodu trwających prac przy przebudowie węzła kolejowego w Białymstoku w ramach Rail Baltica, będą zmiany w kursowaniu pociągów do Czeremchy i Hajnówki. Oznacza to, że - jak wyjaśniono w komunikacie - od 4 maja do 11 czerwca będzie zamknięty przystanek Białystok Nowe Miasto. "Większość pociągów będzie kursowała drogą okrężną przez Białystok - Białystok Starosielce, a niektóre pociągi będą rozpoczynały i kończyły swoje trasy na przystanku Białystok Stadion" - wyjaśniło Polregio.

Prace remontowe na stacji kolejowej Białystok wpłyną także na to, że dopiero 1 lipca, dwa miesiące później niż zwykle, zacznie kursować sezonowy turystyczny, weekendowy pociąg z Białegostoku do Walił.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl