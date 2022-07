Podlaskie: Po ponad dwuletniej przerwie do rozkładu wrócił pociąg z Białegostoku do Kowna na Litwie

Po ponad dwuletniej przerwie do rozkładu wróciło weekendowe połączenie kolejowe z Białegostoku do Kowna na Litwie. Przerwa związana była z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami. Teraz pociąg będzie kursował w każdym tygodniu od piątku do niedzieli.

To jedyne kolejowe połączenie międzynarodowe w północno-wschodniej Polsce. Jak poinformował Podlaski Zakład spółki Polregio, w relacji Białystok - Kowno (Kaunas) pociąg będzie kursował w piątki i soboty, jako przedłużenie popołudniowego połączenia z Białegostoku do Suwałk. Z powrotem, czyli z Kowna do Białegostoku, pociąg będzie jeździł w soboty i niedziele.

Polregio przypomina, że pierwszy pociąg z Białegostoku do Kowna odjechał w czerwcu 2016 roku. Połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, organizowane były nawet - z wykorzystaniem transportu kolejowego - wycieczki turystyczne do Kowna.

Od 15 marca 2020 roku, z powodu zakazów podróżowania wprowadzonych zarówno przez Polskę, jak i Litwę (sytuacja epidemiologiczna wymuszała m.in. konieczność kwarantanny), pociągi nie wyjeżdżały poza granicę.

Do końca 2020 roku połączenie Polregio funkcjonowało tylko na odcinku krajowym, czyli w relacji Białystok - Trakiszki. Od początku 2021 roku było całkowicie zawieszone.

Trasa kolejowa między Białymstokiem i Kownem jest częścią korytarza Rail Baltica, połączenia kolejowego krajów bałtyckich z Europą Środkową. Jak podawały wcześniej koleje litewskie, teraz podróż z Warszawy do Kowna, z przesiadką w Białymstoku, potrwa 8 godzin.

