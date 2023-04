Podlaskie: Turystyczny pociąg z Białegostoku do Walił ruszy 1 i 3 maja

1 i 3 maja ze stacji kolejowej w Białymstoku odjedzie turystyczny pociąg do Walił - podała spółka Polregio. To specjalna oferta na majówkę dla turystów, którzy chcą wybrać się w malowniczy rejon Puszczy Knyszyńskiej.

Polregio podało, że pociągi "Poleski" i "Radunin" będą odjeżdżać z Białegostoku do Walił o godz. 9:05 i o 15:29, a powroty będą o godz. 10:21 i 16:35.

Majówka to wstęp do regularnego kursowania sezonowych turystycznych pociągów do Walił. W tym sezonie będą one jeździć od 3 czerwca - w każdy weekend - do soboty 30 września. Pojadą także dodatkowo w przedłużone weekendy: 8 czerwca i 15 sierpnia.

"Będą również uruchamiane dla uczestników plenerowych imprez w miejscowościach na tej trasie" - podała Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku Polregio SA.

Bilet normalny do Walił kosztuje 8 zł przy zakupie w kasie, albo u obsługi pociągu. Przy zakupie biletu przez internet, aplikację albo w automacie jest on o 10 proc. tańszy.

W sezonie turystycznym z pociągu do Walił korzystają np. turyści odwiedzający rejon Puszczy Knyszyńskiej. Trasa pociągu liczy 36 km. Pociąg zatrzymuje się w Kurianach, Zajeziercach, Żedni, Sokolu Białostockim i Waliłach.

