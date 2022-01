Podlaskie: Utrzymuje się bardzo długa kolejka tirów do przejścia w Bobrownikach

Nadal do 67 godzin muszą czekać w sobotę rano kierowcy ciężarówek na odprawę na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach - podała podlaska KAS. Kolejka ma ponad 40 km.

W kolejce czeka 1,2 tys. aut, a w ciągu w ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany, służby graniczne odprawiły 242 ciężarówki, które wyjechały na Białoruś - poinformowała PAP w sobotę rano podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Regionalny System Ostrzegania podaje, że w sobotę rano kolejka ma 41 km; sięga niemal rogatek Białegostoku. W związku z długą kolejką w miejscowości Waliły Stacja obowiązuje strefa buforowa na drodze krajowej 65 do przejścia granicznego, aby usprawniać ruch. Tam zaczyna się druga strefa buforowa. Oznacza to, że gdy będzie miejsce w pierwszej strefie, ciężarówki będą do niej sukcesywnie przepuszczane przez służby.

Obecna kolejka zaczęła się tworzyć we wtorek wieczorem i z każdym dniem się wydłuża. Wydłużające się przed weekendem kolejki tirów do przejść z Białorusią, to w Podlaskiem typowa sytuacja od lat.

Służby graniczne nie wykluczają, że obecna liczba tirów czekających na odprawę i wyjazd na wschód wynika też z faktu, iż wielu przewoźników właśnie zaczęło realizować tegoroczne kontrakty; przypominają, że Bobrowniki przejęły też ruch towarowy do niedawna ukierunkowany również na sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Przejście w Kuźnicy - z powodu trudnej sytuacji przy granicy z Białorusią wywołanej kryzysem migracyjnym jest - do odwołania - zamknięte od 9 listopada.

