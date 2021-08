Podlaskie: Zmiany w kursowaniu pociągów w nowym rozkładzie jazdy

Nowa od niedzieli godzina odjazdu wieczornego pociągu Czeremcha-Hajnówka i – od 23 września do 8 października – autobusowa komunikacja zastępcza za niektóre pociągi na trasach Białystok-Kuźnica Białostocka i Białystok-Suwałki – to najważniejsze zmiany w nowym kolejowym rozkładzie jazdy w Podlaskiem.

Na wniosek podróżnych, nie o godz. 21.04, lecz o 4.46 od niedzieli odjeżdża ostatni, wieczorny pociąg z Czeremchy do Hajnówki - poinformowała spółka Polregio, realizująca to połączenie. Do stacji Hajnówka ten pociąg będzie dojeżdżał o godz. 5.23.

"Poza tym dopiero pod koniec września będą ważne zmiany. Od 23 września do 8 października, w dni robocze będzie wprowadzona komunikacja zastępcza za dwa pociągi relacji Białystok-Kuźnica Białostocka, dwa pociągi relacji Kuźnica Białostocka-Białystok, jeden pociąg w relacji Białystok-Suwałki i jeden powrotny, z Suwałk do Białegostoku. Autobusy komunikacji zastępczej będą kursowały na różnych odcinkach w dwóch etapach" - poinformowała PAP Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki Polregio.

Na innych trasach wprowadzono także kilku- lub kilkunastuminutowe zmiany w godzinach odjazdu pociągów, dlatego Polregio radzi podróżnym, by planując podróż, zapoznali się w rozkładach jazdy ze szczegółami tych zmian.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl