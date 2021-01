Podlaskie: Zmiany w rozkładzie pociągów POLREGIO na trasie Białystok-Szepietowo

Od soboty zmienia się rozkład jazdy pociągów regionalnych na trasie Białystok-Szepietowo (Podlaskie). Spółka POLREGIO poinformowała, że jest to związane z modernizacją linii kolejowej Ral Baltica na odcinku Czyżew-Białystok.

Są zmiany w kursowaniu pociągów i wprowadzana komunikacja zastępcza. Następne zmiany na tej trasie będą też obowiązywać od 26 stycznia.

W związku ze skomplikowanym charakterem tych zmian, POLREGIO apeluje do podróżnych o dokładne zapoznawanie się przed planowaną podróżą z rozkładem jazdy. Godziny kursowania pociągów mogą się zmienić nawet o kilkadziesiąt minut.

"W komunikacji zastępczej zmian będzie mniej, zmienią się tylko rozkłady dwóch z sześciu kursujących autobusów" - podała w komunikacie Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki POLREGIO. Dodała, że chodzi np. poranny kurs z Szepietowa do Łap oraz o kurs z Białegostoku, który z Łap jest realizowany autobusem.

POLREGIO zapowiedziało również, że od 18 stycznia i potem od 26 stycznia zmienią się w Podlaskiem godziny odjazdów niektórych pociągów na trasie Białystok-Hajnówka, Białystok-Ełk, Czeremcha-Białystok i Hajnówka-Siedlce.

Odcinek Czyżew-Białystok jest ostatnim modernizowanym fragmentem trasy kolejowej Warszawa-Białystok. To podlaski fragment międzynarodowej trasy Rail Baltica. Łączny koszt prac na tym odcinku Rail Baltica to ok. 3,4 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę. Prace zaczęły się we wrześniu 2020 r. i mają być zakończone w 2023 r. W 2024 r. ma być jeszcze montowany system sterowania ruchem. Po zakończeniu modernizacji odcinka, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy ma trwać ok. półtorej godziny.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, które prowadzą tę inwestycję, informowały w ostatnich dniach w komunikacie, że w ramach prowadzonych prac na stacji w Czyżewie kładzione są nowe szyny, podkłady i rozjazdy, stoją już nowe słupy trakcyjne. "Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymieniane jest kilkanaście kilometrów toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej" - podano w komunikacie. Rozpoczęła się już też np. modernizacja stacji kolejowej Białystok.