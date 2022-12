Podpisano umowy ws. projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Kolei Plus

Sześć umów ws. projektów w ramach programu Kolej Plus realizowanych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisali w Katowicach przedstawiciele zainteresowanych samorządów i zarządzającej programem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Są to: projekt bytomskiego samorządu dotyczący prac na nieczynnych dziś liniach nr 189 i 132 i budowy nowych łącznic w celu stworzenia połączenia Ruda Chebzie - Bytom, wraz z budową nowych przystanków, a także przygotowane w Rudzie Śląskiej alternatywne połączenie Gliwic z Katowicami przez Rudę Kochłowice i towarową południową obwodnicę regionu.

Samorząd Katowic przygotował alternatywne połączenie aglomeracyjnego Tychy - Katowice, linią towarową przez dzielnicę Murcki (z budową przystanków, mijanki oraz wiaduktów), Dąbrowa Górnicza zgłosiła rewitalizację linii nr 162 Strzemieszyce - Huta Katowice z jej odbudową do stacji Dąbrowa Górnicza, z budową przystanku Tworzeń i rozbudową przystanku Gołonóg. Pyskowice chcą odbudować rozebraną linię kolejową nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto.

Projekt wnioskowany przez Mikołów zakłada budowę drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice na linii wiodącej m.in. z Katowic do Rybnika i Raciborza oraz dobudowę tam dodatkowych przystanków. GZM współpracuje tu z samorządem woj. śląskiego, który zapewnia część dofinansowania na terenie poza Metropolią (w gminie Orzesze).

"Wszystkie te projekty służą poprawie infrastrukturze kolejowej, aby była bardziej dostępna dla mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolii dziękuję również za tę integrację samorządową, razem z woj. śląskim" - powiedział w Katowicach wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, nawiązując do podpisanej na początku listopada br. umowy Kolei Plus ws. odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju.

Zakwalifikowane do Kolei Plus projekty z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wiążą się z projektem Kolei Metropolitalnej, czyli przygotowywanej przez GZM we współpracy z PKP PLK oferty częstych i szybkich połączeń aglomeracyjnych. Wkład własny do wszystkich sześciu przedsięwzięć, przekraczający 300 mln zł, zapewnia GZM.

