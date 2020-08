Podróż z Lublina do Warszawy skróci się o 20 minut

Od 30 sierpnia 2020 pasażerowie pociągów na trasie z Lublina do Dęblina skorzystają ze wszystkich przebudowanych stacji i przystanków. Czas podróży z Lublina do Dęblina skróci się o około 7 minut, a z Lublina do Warszawy o około 20 minut. Pociągi na 70-km odcinku pojadą po dwóch nowych torach z nową siecią trakcyjną i urządzeniami sterowania - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.