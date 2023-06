Podróże wąskotorówką już nie tylko w wakacje. Oto najpopularniejsze takie koleje w Polsce

Pociągami 24 kolei wąskotorowych w Polsce w 2022 r. podróżowało 880,9 tys. osób - to nieznacznie mniej (-1,1 proc.) niż rok wcześniej - poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Spadło zainteresowanie wąskotorówkami latem, zyskały inne miesiące.

W 2022 r. w Polsce funkcjonowało 25 kolei wąskotorowych. Pełne dane dotyczące realizowanych przewozów pasażerskich w ramach sprawozdawczości dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przekazało 24 operatorów. W 2022 r. po trzyletniej przerwie przewozy wznowiła Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa, na szlak powróciła również Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa.

Z danych pozyskanych od operatorów 24 kolei wąskotorowych wynika, że w 2022 r. z ich usług skorzystało łącznie 880,9 tys. osób. W zestawieniu rok do roku to o 9,5 tys. mniej (-1,1 proc.). Niższą liczbę pasażerów w porównaniu z 2021 r. wykazało 10 kolei wąskotorowych. W przypadku 12 z nich ubiegły rok był lepszy niż 2021 r.

Częstsze wykorzystanie wąskotorówek w innych miesiącach niż lipiec i sierpień

Ponad połowa pasażerów skorzystała z usług kolei wąskotorowych w miesiącach letnich, odpowiednio: 222,8 tys. w lipcu i 240,1 tys. w sierpniu. W tych dwóch miesiącach 2022 r. przewieziono 52,6 proc. pasażerów z całego roku. W analogicznym okresie 2021 r. udział pasażerów był o 11 punktów procentowych większy - oznacza to, że turyści częściej korzystali z atrakcji kolei wąskotorowych w innych miesiącach niż lipiec i sierpień.

- W zestawieniu rok do roku mniej osób podróżowało kolejami wąskotorowymi w miesiącach letnich, co można tłumaczyć tym, że po dwóch latach zastoju spowodowanego pandemią więcej osób wybrało turystykę zagraniczną. Pozytywna jest natomiast coraz większa liczba pasażerów podróżujących po wąskim torze w miesiącach dotychczas nie utożsamianych z tego typu przewozami, co jest związane z coraz szerszą ofertą przewozową kolei wąskotorowych. Zachowanie dziedzictwa kulturowego kolei wąskotorowych dla kolejnych pokoleń wymaga zadbania o wysoką jakość usług, jak również stałego podnoszenia atrakcyjności oferty przewozowej. W minionym roku mieliśmy do czynienia z przykładami wielu pozytywnych działań w tym zakresie. Koleje wąskotorowe czynią wiele starań, aby odnaleźć się we współczesności, dlatego ważna jest promocja tego typu usług na poziomie krajowym i międzynarodowym - komentuje Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, cytowany w komunikacie.

Pięć najpopularniejszych kolei wąskotorowych w Polsce

Z ogólnej liczby pasażerów, którzy skorzystali z usług kolei wąskotorowych w 2022 r. prawie 70 proc. przypada na pięć z nich.

Największy udział w rynku utrzymuje Nadmorska Kolej Wąskotorowa (18,2 proc.) - w zestawieniu rok do roku kolej ta odnotowała niższą o 8,5 proc. liczbę pasażerów. Znaczny udział (16,7 proc.) przypada na Bieszczadzką Kolejkę Leśną - w jej przypadku rok 2022 r. to spadek liczby pasażerów o 12,4 proc. rok do roku. Kolejka Parkowa Maltanka to udział w liczbie pasażerów na poziomie 13,3 proc. i mniej o 15,8 proc. pasażerów w zestawieniu rok do roku. W 2022 r. z usług Żuławskiej Kolei Dojazdowej skorzystało o 1,8 proc. pasażerów mniej niż rok wcześniej - udział w liczbie pasażerów to 10,5 proc. Piąte miejsce pod względem liczby pasażerów w 2022 r. przypada na Żnińską Kolej Wąskotorową (10,3 proc.) - w zestawieniu rok do roku kolej ta odnotowała znaczny wzrost liczby pasażerów - o 45,3 proc.

