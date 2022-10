Podróżni chcą latać z Lublina. W wakacje aż 166 tys. osób

Około 166 tys. podróżnych obsłużył w wakacje, tj. od czerwca do końca września, Port Lotniczy Lublin.

Rzecznik podał, że od czerwca do końca września wykonano 1,8 tys. wakacyjnych operacji lotniczych i obsłużono około 166 tys. pasażerów. W sierpniu odnotowano ponad 47 tys. podróżnych, co jest rekordem w historii lotniska.

"Wakacyjne wyniki lubelskiego lotniska pokazały, że przygotowana przez nas oferta dobrze wpisuje się w oczekiwania podróżnych. Sezon wakacyjny udało się nam zakończyć z sukcesem" - ocenił cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Rzecznik przekazał, że największą popularnością w tym sezonie cieszyły się loty do tureckiego kurortu Antalya, do chorwackiego Splitu oraz Burgas w Bułgarii nad Morzem Czarnym czy loty nad polskie morze, do Gdańska.

Loty z Lublina cechowały się dużym obłożeniem. Od przyszłego roku zostanie uruchomione nowe połączenie na grecką wyspę Rodos

"Wszystkie rejsy miały bardzo wysokie wypełnienie samolotów. Wśród najpopularniejszych destynacji wakacyjnych niekwestionowanym numerem jeden było Burgas - na tej trasie samoloty wypełnione były w ponad 95 proc." - poinformował rzecznik lubelskiego lotniska.

Zapowiedział również, że od czerwca przyszłego roku do siatki połączeń z Portu Lotniczego Lublin dołączają loty na grecką wyspę Rodos. Planowane jest także utrzymanie lotów do Antalyi, Burgas i Splitu. "Cieszymy się z tych zapowiedzi. Szczególnie jesteśmy zadowoleni, że nasza siatka połączeń zostanie uzupełniona o kolejne loty do Turcji. Kierunek ten należy do czołówki najchętniej wybieranych przez lubelskich turystów" - dodał prezes Hawryluk.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

