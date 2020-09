Podróżni w grudniu pojadą koleją z Wadowic do Andrychowa

W grudniu podróżni pojadą koleją z Wadowic do Andrychowa. Odcinek ten jest obecnie modernizowany; układane są m.in. nowe tory. Prace są częścią wartej 129 mln zł rewitalizacji linii łączącej Kraków z Bielskiem-Białą – podały PKP Polskie Linie Kolejowe.

"Codziennie na trasie pracuje ponad 150 robotników oraz kilkadziesiąt ciężkich maszyn. Wykonawca przygotowuje nowy tor od Wadowic w kierunku Andrychowa. Na większości trasy już jest ułożony. Ustawiane są nowe konstrukcje sieci trakcyjnej oraz rozprowadzane instalacje teletechniczne" - poinformował Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodał, wykonawca przed budową zdemontował i wywiózł stare tory oraz sieć trakcyjną.

"Przebudowie i wymianie podlegają przepusty, przejazdy kolejowo-drogowe i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Prace na linii 117 na odcinku Wadowice - Andrychów rozpoczęły się w lipcu br." - zaznaczył Hamarnik.

Inwestycja obejmuje także budowę mijanki w Barwałdzie Średnim. "Dzięki niej zwiększy się przepustowość linii i powstaną warunki do uruchomienia dodatkowych pociągów. Przystanek w Barwałdzie Średnim przesunięty bliżej miejscowości ułatwi dostęp do kolei. Budowa mijanki planowana jest w marcu 2021 r. i zajmie ok. 3 miesięcy" - powiedział przedstawiciel PKP PLK.

Wygodniejszy przejazd zapewnią nowe perony na przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie oraz na stacji w Andrychowie. Dostęp do kolei zwiększy nowy przystanek w Wadowicach, w rejonie osiedla Podhalanin.

Piotr Hamarnik podkreślił, że wszystkie prace budowlane zakończą się w połowie 2021 r. "Pociągi na zrewitalizowanej linii przyspieszą do 80 km na godz. Podróż z Krakowa do Bielska-Białej będzie krótsza. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym" - wyjaśnił.

Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice - granica województwa" o wartości 129 mln zł netto ubiega się o współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiadał w lipcu, że w dalszej perspektywie spółka zamierza zmodernizować kolejny odcinek: z Andrychowa do Bielska-Białej. "Chcemy, aby już za kilka lat można było przejechać pociągiem z Krakowa do Bielska-Białej w czasie poniżej 2 godz." - powiedział.