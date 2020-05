Podwykonawca PKP ocenia, że współpraca z kolejową spółką "przebiega bez zarzutu"

Podczas epidemii koronawirusa współpraca z PKP SA, jako inwestorem przebudowy dworca w Suszu, przebiega bardzo dobrze, a sam zleceniodawca wywiązuje się bez zarzutu ze wszystkich zobowiązań - ocenił Michał Bryłka, właściciel firmy 3JM Michał Bryłka, która przebudowuje ten zabytkowy obiekt.

Bryłka jest też kierownikiem projektu przebudowy dworca w Suszu.

Współpracę z PKP SA oceniam bardzo dobrze, nie widzę jakichś negatywnych czynników, które wpływałyby na realizację kontraktu - powiedział Bryłka.

Jeżeli chodzi o PKP SA i stosunek inwestora do nas to oceniam, że jest on bez zarzutu. Kolejowa spółka wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań - dodał.

Dodał, że PKP SA przygotowało realizację obiektu i projekty w taki sposób, aby służył on pasażerom przez bardzo długi czas. "Podobnie zaplanowany standard wykończenia budynku jest na bardzo wysokim poziomie" - ocenił.

Jak poinformował Bryłka inwestycja prowadzona dla PKP jest nieprzerwanie kontynuowana. Nie było praktycznie ani jednego dnia przestoju, ale trzeba było zwiększyć środki ostrożności w związku z panującą epidemią koronawirusa.

"Wydzieliliśmy miejsce do dezynfekcji rąk, wprowadziliśmy procedury badania temperatury u pracowników przed rozpoczęciem pracy i wejściem na budowę. Dodatkowo poinstruowaliśmy ich, że gdyby się gorzej poczuli, to zgłaszali ten fakt firmie i nie przyjeżdżali na budowę. Na razie jednak u nas nie zdarzyły się takie sytuacje" - powiedział kierownik projektu przebudowy dworca w Suszu.

Podkreślił, że dworzec w Suszu jest budynkiem zabytkowym i prace budowlane należy wykonywać z dużą dbałością.

"Wspólnie z PKP SA i Konserwatorem Zabytków zrobiliśmy tzw. korektę zamierzeń, ponieważ po rozpoczęciu przebudowy okazało się, że pod elewacją jest cegła licowa, zmieniliśmy sposób jej wykonania przywracając obiekt do pierwotnego wyglądu" - wyjaśnił.

"Dodatkowo, podczas prac przy obiekcie tego typu należy uwzględnić fakt, że znajduje się on przy peronie i użytkowanej cały czas linii kolejowej, w związku z tym należy zachować szczególne środki ostrożności, aby żaden element, wykorzystywany do wykonywania prac, nie znalazł się na torach. To wymaga dokładniejszego zabezpieczenia niż przy pracach przebiegających w standardowych warunkach" - dodał.

Wyjaśnił też, że spółka musiała dodatkowo przeszkolić pracowników z zasad BHP obowiązujących przy pracach na obiektach dworcowych.

Modernizacja zabytkowego dworca kolejowego w Suszu (warmińsko-mazurskie) ma kosztować ponad 8 mln zł. Położony na szlaku Warszawa - Gdańsk obiekt zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych. Podczas prac podróżni obsługiwani będą w dworcu kontenerowym.

Bryłka poinformował, że inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku dworca; gruntownie zmodernizowane zostanie wnętrze wraz z poczekalnią. Na pierwszym piętrze budynku zorganizowane zostaną pomieszczenia dla najemców. Przestrzeń zyska nową aranżację. Zmieni się również teren wokół dworca. Planowane jest wyburzenie ścian dobudówki, z zachowaniem jej dachu i zabytkowej konstrukcji. Planowane jest także utworzenie miejsc czasowego postoju.

Dworzec w Suszu zostanie też dostosowany do potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zakończenie przebudowy budynku dworca planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku.