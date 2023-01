Podwyżka cen biletów kolejowych wywołała gwałtowne reakcje

Od środy 11 stycznia bilety kolejowe PKP Intercity podrożały średnio o 15,6 proc. Wywołało to falę nieprzychylnych komentarzy w internecie.

O planowanych podwyżkach spółka PKP Intercity poinformowała tydzień temu.

PKP Intercity tłumaczy podwyżkę cen biletów wyższymi kosztami energii

Poinformowała, że jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost kosztów świadczonych usług w 2023 roku jest znacząca zmiana cen energii elektrycznej. To największy koszt ponoszony przez spółkę.

- W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity. Należy także zwrócić uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która za listopad tego roku wyniosła 17,5 proc., a także stały wzrost stóp procentowych - podał przewoźnik.

Ceny bazowe biletów jednorazowych PKP Intercity wzrosły w poszczególnych kategoriach pociągów średnio o: 17,8 proc. dla kategorii EIP, 17,4 proc. dla kategorii EIC oraz 11,8 proc. dla kategorii TLK/IC.

Jadąc Pendolino (EIP) z Gdańska do Krakowa od dziś zapłacimy 265 zł zamiast 225. Podróż z Warszawy do Krakowa oraz z Warszawy do Katowic zdrożała o 30 zł do 199 zł.

W niższym standardzie pociągów – kategorii IC – podwyżki są równie zauważalne. Z Warszawy do Wrocławia dojedziemy za 85 zł zamiast 76 zł, które trzeba było zapłacić jeszcze wczoraj.

Powyższe ceny dotyczą miejsc w wagonach 2. klasy i bez uwzględnienia ewentualnych promocji, które przewoźnik czasem uruchamia w swoim serwisie sprzedażowym.

Nowe ceny biletów PKP Intercity wywołały burzę na Twitterze

Zafundowane przez PKP Intercity podwyżki spotkały się z niemal powszechnym oburzeniem podróżnych, którzy w portalach społecznościowych zaczęli publikować zdjęcia biletów z nowymi cenami.

Sprawa stała się też politycznie gorącym tematem.

Lewica domaga się zamrożenia cen biletów i objęcia wsparciem finansowym określonych grup społecznych.

Część sugeruje, że może to dobry moment na przesiadkę do samolotów.

Z informacji udostępnianych między internautami wynika, że na niektórych odcinkach da się pojechać taniej… u konkurencji.

Tak jest na trasie między Katowicami a Krakowem. W PKP Intercity zapłacimy 28 zł, tymczasem w czeskim Leo Express tylko 20 zł.

