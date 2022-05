Podwyżki płac w PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo podpisał 24 maja z organizacjami związkowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy protokół, który zakłada przyznanie pracownikom spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Ustalenia ze związkami zawodowymi działającymi w imieniu pracowników zakładów i centrali PKP Cargo są następujące:

• pracownikom wynagradzanym na podstawie ZUZP wliczonym do stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca 2022 r. zostaną przyznane środki finansowe na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 400 zł brutto średnio na każdego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat),

• pracownikom wynagradzanym według uchwały zarządu PKP Cargo nr 498/12 (z późniejszymi zmianami) wliczonym do stanu na dzień 1 czerwca 2022 r. zostaną przyznane środki finansowe na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 750 zł brutto średnio na każdego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).

Zawiesza to mediacje w sporze zbiorowym do listopada 2022 roku. Związki zawodowe wszczęły go w marcu tego roku, domagając się od 1 kwietnia podwyżki w wysokości 600 zł dla pracowników objętych układem zbiorowym.

Strony zobowiązały się do 29 maja podpisać protokół dodatkowy do ZUZP z rozszerzoną tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Szacowany przez spółkę koszt podwyżek wyniesie około 94 mln zł.

PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Stan zatrudnienia w PKP Cargo SA na 31 grudnia 2021 r. wynosił 14 728 osób, było to o 6,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

