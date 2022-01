Podwyżki za przejazd autostradą A2 Nowy Tomyśl – Konin

Od 10 stycznia zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin - podała spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA). Opłata za przejazd autem osobowym każdym z trzech płatnych odcinków wzrośnie z 23 do 25 zł.

Autostrada Wielkopolska podała, że zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji.

Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

Poprzednia zmiana cen za przejazd 150-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem nastąpiła w połowie lutego 2021 roku.

Wzrost kosztów utrzymania

Planowany remont

Planowany jest remont nawierzchni na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Zachód, remont mostów i wiaduktów oraz budowa nowej bazy utrzymania we Wrześni. Rozpoczęły się prace planistyczne nad dalszą rozbudową obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny - Poznań Wschód. Rozbudowywana jest sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz przygotowywane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i zwiększające bezpieczeństwa kierowców.



- Większe wpływy z tytułu zmian stawek opłat w ostatnich latach przeznaczone zostały m.in. na rozbudowę obwodnicy Poznania o trzeci pas. Inwestycja ta kosztowała ponad 200 mln zł i została sfinansowana ze środków własnych koncesjonariusza. Aktualnie natężenie ruchu w tym miejscu sięga 90 tys. pojazdów na dobę. Zaledwie co czwarty korzystający z autostradowej obwodnicy stolicy Wielkopolski płaci za przejazd - podała Ciamciak.



Rzeczniczka pionowała też, że AWSA pracuje nad wdrożeniem udogodnień dla kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 w zakresie elektronicznego poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, tzw. videotollingu.



Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne, odpowiedzialne za budowę i eksploatację odcinka autostrady A2 o długości 255 km ze Świecka do Konina.

