Pogrom na akcjach Wieltonu. Allegro też leci w dół

Akcje producenta naczep i przyczep - spółki Wielton - tracą w czwartek ponad 16 proc., a notowania Allegro zniżkują 6 proc., przy najwyższych obrotach na rynku. Obie spółki pokazały wyniki za pierwszy kwartał.

Wielton w pierwszym kwartale 2023 roku wypracował prawie 849 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwiększając jej wartość o 4 proc. rok do roku, przy sprzedaży wolumenowej na poziomie 5 259 sztuk (spadek o 13 proc. rok do roku). Zysk netto wyniósł 12,8 mln zł, rosnąc w ujęciu rocznym o 32 procent.

Ogromne spadki na akcjach Wieltonu, perspektywy dla branży negatywne

Około godz. 13.00 akcje Wieltonu tracą około 16 proc., najmocniej na rynku, przy obrotach przekraczających 6 mln zł.

W przypadku Wieltonu, który pokazał dobrą dynamikę wyników, inwestorzy mogą niepokoić się o kolejne kwartały, a wyprzedaż akcji wspomaga fakt, że perspektywy biznesu rysują się w niekoniecznie jasnych barwach.

- Wypracowaliśmy dobrą sprzedaż wolumenową, pomimo widocznego hamowania biznesu. Mamy świadomość, z jak wieloma wyzwaniami zmaga się obecnie branża transportowa, którą staramy się wspierać. Na większości rynków europejskich obserwujemy mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe, połączone z wysoką inflacją i kosztami prowadzenia działalności - mówi Paweł Szataniak, prezes zarządu grupy Wielton.

- Jednak w dalszym ciągu schłodzenie popytu związane z niepewnością rynkową i wstrzymywaniem decyzji zakupowych przez firmy transportowe stanowi jedno z największych wyzwań branży naczepowej. W efekcie możemy spodziewać się zaostrzenia konkurencji, walki o utrzymanie udziałów rynkowych, a także presji cenowej ze strony klientów - dodaje Mariusz Golec, wiceprezes grupy.

Dobre wyniki Allegro zachęciły do realizacji zysków przy gigantycznych obrotach

Jeżeli chodzi o Allegro spadek procentowy wynosi około 6 procent, przy najwyższych obrotach na rynku, o wartości ponad 115 mln zł. Na akcjach potentata e-commerce mamy do czynienia z realizacją zysków po tym, jak wycena tylko od początku maja wzrosła z 33 do prawie 39 zł za walor. Czwartkowa przecena sprowadza akcje Allegro najniższej od 10 maja 2023. W maju na 15 sesji tylko pięć okazało się spadkowych, a czwartkowa zniżka w ujęciu procentowym jest jak narazie najwyższa od 19 stycznia.

Same wyniki Allegro okazały się niezłe, skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł o 14,7 proc. do 531 mln zł. Przychody z działalności w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale o 22,7 proc. rok do roku do 1,71 mld zł.

