Pokiereszowany LOT ma pociągnąć polskie megalotnisko

Decyzja o wyborze Koreańczyków na doradców strategicznych Centralnego Portu Komunikacyjnego wcale nie musi być decyzją ostateczną. - To, że zawsze może się zdarzyć, że coś jest nieprzekładalne, nieprzenaszalne… no może - odpowiada na pytanie o ryzyko związane z "transferowaniem wiedzy" od Azjatów wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Korea silna, ale nie musi być ostatecznym wyborem

Założenie rządowe jest niezmienne - pomimo nowych realiów panujących w lotnictwie za 6 lat wystartują pierwsze rejsy z CPK.Harmonogram prac, co przyznaje pełnomocnik inwestycji, nie jest jednak nienaruszalny:– Główne ryzyko tkwi w polskim prawodawstwie, ale tego zmienić nie możemy, bo wynika to z jurysdykcji europejskiej. Mam na myśli przede wszystkim przepisy ochrony środowiska, wieloetapowe konsultacje, odwołania czy skargi. To są te niewiadome. Musimy rozstrzygnąć kilkaset przetargów podczas tego projektu. Mniejszych lub większych. W każdym można się odwołać i sprawa może trafić do sądu administracyjnego.Przedstawiciele władz Polski i Korei Południowej podpisali w ostatni piątek lutego porozumienie dotyczące współpracy gospodarczej i inwestycyjnej m.in. w ramach przedsięwzięć transportowych, a także oficjalnie złożyli podpisy pod umową na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego.– Generalnie w roli doradcy strategicznego chodzi o dostarczenie know-how. Jesteśmy na tym etapie, w którym zamawiamy i odbieramy cały szereg produktów planistycznych składających się na lotniczy komponent CPK. Potrzebujemy takich drugich oczu – ludzi, którzy są doświadczeni w budowaniu i operowaniu dużym międzynarodowym lotniskiem – mówi o oczekiwaniach względem partnerów wiceminister Horała.Pełnomocnik rządu nie wyklucza, że finalny CPK może być mniejszy:– Mocna strona projektu CPK to to, że ponieważ jest projektem greenfieldowym, na każdym istotnym punkcie realizacji tego projektu można precyzować jego założenia. Można go modyfikować w zależności od sytuacji. Jeżeli chodzi o skalowanie tego projektu, to kluczowa będzie pogłębiona analiza prognozy ruchu. Ona będzie wykonana lada moment jako element prac nad masterplanem.Horała liczy się z tym, że nie wszystko, co „zagrało” w Korei, sprawdzi się w środkowoeuropejskich warunkach. Szukania nowych doradców, z bardziej europejskim rodowodem, na razie jednak wyklucza:– Co do lotnisk europejskich, np. niemieckich, niewątpliwie pewnym problemem byłoby to, że CPK, w pewnym wymiarze, będzie dla nich konkurencją. To mogłoby budzić daleko idące znaki zapytania.