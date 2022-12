Polacy proponują rewolucję w obrocie paletami

Polskie rozwiązanie ma szansę zmienić sposób obrotu paletami wykorzystywanymi w transporcie i magazynowaniu ładunków. Mają być już nie z drewna, ale z plastiku – każda indywidualnie oznaczona. Rozmawiamy o tym z Krzysztofem Witosem, kierownikiem projektu All Green Pallets.

Polska spółka All Green Pallets pracuje nad wdrożeniem nowych palet do transportu towarów. Są one o połowę lżejsze od powszechnie używanych drewnianych. Pozwoli to m.in. na wygospodarowanie oszczędności w użyciu energii potrzebnej do przewozu ładunków.

Pomysłodawcy nowych palet proponują nowatorski sposób zarządzania ich obrotem: każda ma indywidualny numer, a całość jest zarządzana cyfrowo.



"Zielone palety" są z plastiku, który nie ma dobrej prasy... Krzysztof Witos argumentuje jednak, że taka paleta jest wiele bardziej trwała od drewnaianej, która po 8 cyklach nie nadaje się już do użytku. Drewno albo gnije, albo jest palone, co skutkuje emisją CO2. Tymczasem "zielone palety" można poddać recyklingowi.



Zielone palety przetestowane w niemieckim instytucie

All Green Pallets pracuje nad wdrożeniem nowych palet do transportu towaru. Już na pierwszy rzut oka różnią się one od powszechnie znanych palet drewnianych. Są z plastiku?

- Tak. Opracowane przez nas palety są z tworzywa sztucznego. Dzięki temu posiadają dwie cechy, na których zależało nam szczególnie. Po pierwsze: podlegają pełnemu recyklingowi. W razie uszkodzenia materiał, z którego powstały, może być kolejny raz użyty do produkcji. W skali długości naszego, ludzkiego życia można powiedzieć, że są prawie wieczne.

Po drugie: są istotnie lżejsze od swoich drewnianych odpowiedników. Drewniana paleta euro waży 25 kg, może nasiąknąć i będzie ważyć jeszcze więcej. Nasza paleta nie nasiąka, bo jest z plastiku. Waży niecałe 12 kg. Nieprzypadkowo. W polskich przepisach górna granica wagi przedmiotów, dopuszczonych do ręcznego operowania przez kobiety, to właśnie 12 kg. Półpaleta z drewna waży około 9 kg, nasza – niewiele ponad 3 kg. Katalog zamyka ćwierćpaleta, o wadze 1,7 kg. Cecha „gniazdowania” pozwala w składowaniu i transporcie oszczędzić około 30 proc. przestrzeni. Najogólniej rzecz biorąc: w związku z niższą wagą i niższą zajętością przestrzeni, zużywamy mniej energii.

A rozmiar? Jest taki sam, jak w przypadku palet drewnianych?

- Tak. Pod względem rozmiaru nasze palety są dokładnie takie same, jak odpowiadające im palety drewniane. Mają odpowiednio 120 na 80 cm – europaleta, 80 na 60 – „połówka”, 60 na 40 – „ćwiartka”. Puste można zestawiać, jak klocki Lego. Duże palety wchodzą jedna w drugą, na nich można postawić półpalety, a na półpaletach z kolei - ćwierćpalety. Wszystkie do siebie pasują.

Twardość materiału jest porównywalna?

- Zrzuciliśmy naszą paletę z wysokości 4 m na twarde podłoże. Odbiła się od niego jak piłka. Powstałe zadrapania czy tzw. zabielenie w miejscu zetknięcia z podłożem nie miały wpływu na możliwość dalszego korzystania z palety zgodnie z jej przeznaczeniem. Przy tak ekstremalnej próbie drewniana paleta rozpadłaby się na kawałki.

A udźwig?

- Taki sam, jak w przypadku palety drewnianej. Na paletę drewnianą nie wkłada się, w zasadzie, towaru cięższego niż 1000 kg, gdy chce się ją umieścić na regale. Regał magazynowy to nie klasyczna półka. To tak naprawdę dwa pręty. Paleta musi być wystarczająco sztywna, żeby mogła spełnić swoje zadanie.

Naszą paletę przetestowani w Fraunhofer Institut Materialfluss und Logistik w Niemczech. Oceniono, że na regle jej nośność może sięgnąć 1300 kg. Rekomendujemy jednak, by nie przekraczać 850 kg - wtedy można nią dowolnie operować.

Oszczędności w transporcie, inny model obrotu

Mówi pan o oszczędności energii. W przypadku transportu idzie przede wszystkim o paliwo?

- Między innymi... Generalnie chodziło nam o oszczędność. Oszczędzamy przestrzeń, oszczędzamy energię, czyli w przypadku przewozu towaru na lżejszych paletach – tak jak pan zauważył – zużywamy mniej paliwa.

Wytworzenie palety z plastiku wymaga wprawdzie więcej energii niż palety drewnianej, ale ma ona 10-krotnie większą żywotność. Przy możliwości odtworzenia jej z tego samego materiału, daje istotnie niższy wydatek energii w przeliczeniu na tzw. wydanie paletowe, tj. jeden cykl pracy palety.

A ile przeżywa paleta drewniana?

- Wiemy to dość dokładnie, czerpiąc wiedzę z danych księgowych. Wiemy, ile palet kupujemy, ile nas to kosztuje i na ile wystarcza. Drewniana paleta przeżywa średnio 8 cykli pracy.

Oczywiście wiele zależy od kultury użytkowania. Drewno to strukturalnie bardzo mocny materiał - około 50 proc. jego suchej masy stanowi węgiel. Klasyczna paleta to drewniane deski i klocki oraz stalowe gwoździe. Nikt się z nimi przesadnie delikatnie jednak nie obchodzi. Zrzucone z wysokości stosu, na których przechowuje się puste palety, dociśnięte do ściany wózkiem widłowym – ulegają uszkodzeniom, co w krótkim czasie eliminuje je z użytkowania.

Naszą paletę oczywiście też można zniszczyć. Wtedy jednak jej części można zebrać i przekazać nam do przetworzenia, a w zasadzie - odtworzenia. Z odzyskanego tym sposobem surowca powstanie kolejna paleta. A że każda paleta ma swój indywidualny numer, można być pewnym, że żadne takie wydarzenie nie ujdzie uwadze.

A jak to wygląda od strony kosztów?

- Zakładamy, że koszty operowania paletami z tworzywa mogą być niższe niż w przypadku palet drewnianych nawet o 20 proc.

Załóżmy, że drewniana paleta wytrzyma nawet 10 cykli. Kiedyś kosztowała 30 zł, a dziś - 60 zł, chociaż zdarza się, że trzeba zapłacić i ponad 100 zł... Ale przyjmijmy, że kosztuje 60 zł. Średnio jeden cykl to 6 zł - nie liczymy innych wydatków, tylko koszt nabycia palety. Jeśli w ciągu miesiąca robimy trzy cykle, wychodzi 18 zł za użytkowanie palety miesięcznie. A jeśli tak, to my sprawdzimy, czy naszą paletą nie zrobimy tego 20 proc. taniej, np. za 15 zł.

Powyższe wyliczenia to naturalnie przykład. Trzeba dokonać rzetelnej oceny aktualnej gospodarki paletami, żeby ograniczyć możliwość wystąpienia błędów i rozczarowań przy wprowadzaniu alternatywnych nośników.

Działanie opieramy na poolingowym modelu biznesowym. Palety, pozostając naszą własnością, są wypożyczane użytkownikom i mogą być między nimi „wymieniane”. To pozwala maksymalizować wykorzystanie palet i wskutek tego minimalizować koszty każdego z użytkowników.

Dzięki identyfikacji palet, każdy użytkownik realnie odpowiada za to, żeby żadna z nich nie trafiła na „wysypisko”. Po naszej stronie jest zaś przetworzenie zużytych czy uszkodzonych palet na nowe. Żaden odpad nie powinien trafić do środowiska. I żaden na pewno nie trafi tam w sposób niezauważony.

Jeśli pan od nas weźmie paletę i okaże się, że jej nie ma, będzie musiał pan zapłacić, że ją umownie „wyrzucił” na śmietnik. W Unii Europejskiej od ub. roku obowiązuje opłata produktowa za plastik – 0,8 euro za każdy kilogram. Nasza paleta euro waży prawie 12 kg. Oprócz tego, że właścicielowi palety trzeba wypłacić należność za jej zastąpienie, trzeba będzie uiścić prawie 10 euro podatku (plastic tax). To powinno skłaniać do dbałości o wykorzystywany sprzęt. Zepsuć można wszystko. Chodzi o to, żeby bezrefleksyjnie tego nie wyrzucić.

W przypadku palet plastik może być lepszy niż drewno

Na jakim etapie jest wasz wynalazek?

- Od roku w jednym z zakładów wykorzystywane jest w cyrkulacji zamkniętej 5 tys. naszych palet. Dysponując badaniami wytrzymałości, certyfikatem higienicznym i doświadczeniem, jesteśmy gotowi zaproponować nasz produkt na rynek.

Użycie plastiku do produkcji palet nie jest odkrywcze.

- Tak. Plastikowe palety są stosowane od dobrze ponad 40 lat, choć nie w takim systemie, jak nasz - czyli wspomniane „klocki Lego”. Takiego systemu palet nie znamy ani w Polsce, ani na świecie. Przytłaczająca liczba palet w obrocie to jednak palety drewniane. W Polsce produkuje się około 30 mln takich palet rocznie.

Nasze palety są przeznaczone do cyrkulacji w obiegach zamkniętych. Na przykład w sieci handlowej mają krążyć między dostawcami, centrami dystrybucyjnymi a sklepami. W Polsce widzimy możliwość zastosowania 5-10 mln takich palet.

Plastik nie ma dobrej prasy...

- W zbiorowej świadomości utrzymuje się opinia, że plastik zatruwa oceany, a drewno tego nie czyni... A drewno po zużyciu albo jest spalane, albo gnije; w obu przypadkach uwalnia CO2. Nie ma innego wyjścia...

W przypadku klasycznych palet, które żyją bardzo krótko i są w zasadzie nie do naprawy, w grę wchodzą naprawdę wielkie ilości drewna, które zużywa się do ich konstruowania. Stosowanie drewna np. w budownictwie, zatrzymuje zgromadzony w nim węgiel przez nawet 100-300 lat i ma ekologiczny sens, biorąc pod uwagę 80-letni okres wzrostu drzewa, z którego pozyskuje się drewno.

W przypadku palet drewnianych okres użytkowania może wynieść zaledwie kilka miesięcy. Tylko w tym czasie albo niewiele dłużej stanowić będą „magazyn węgla”. Potem węgiel trafi do gleby, wody lub - uwolniony - do powietrza. Palety z tworzywa sztucznego wytrzymają wielokrotnie dłużej. W dłuższym okresie, np. 10 lat - w związku z ich trwałością i możliwością odtworzenia z użyciem pierwotnego surowca - emisja CO2 (przy ich produkcji, użytkowaniu i odtwarzaniu) stanowi mniej niż 20 proc. emisji związanej z operowaniem paletami drewnianymi. To można sprawdzić.

Jeśli – a mamy takie możliwości – zapewnimy, że palety z tworzywa sztucznego nie trafią na wysypisko ani do wspomnianego oceanu, ulżymy sobie i swoim finansom, ulżymy środowisku naturalnemu i zachowamy więcej lasów. To od nas zależy, gdzie trafiają przedmioty, które wycofujemy z obiegu...

Prezes DPD o tym dlaczego to najgorszy okres świąteczny od lat

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl