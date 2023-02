Polacy przypuszczą szturm na kolej. Nie ma innego wyjścia

Kolej regionalna w Polsce przewozi 350 mln pasażerów rocznie, ale według mnie to jest dopiero początek, uwzględniając to, że Polacy na razie korzystają z kolei dużo rzadziej niż np. Niemcy, Czesi czy Słowacy - twierdzi Artur Martyniuk, prezes Polregio.

Pasażerów kolei w Polsce przybywa, ale naprawdę duże wzrosty są dopiero przed nami

Panie prezesie, kolej pasażerska w Polsce odnotowuje ostatnio rekordowe wyniki. Czy tak jest też w przypadku Polregio?

- W zeszłym roku przewieźliśmy blisko 90 mln pasażerów, a na ten rok prognozujemy ponad 100 mln. W 2022 r. liczba pasażerów w Polregio wzrosła o prawie 40 proc. Oczywiście, takie wzrosty nie wzięły się z niczego. Z jednej strony był to efekt poluzowania obostrzeń covidowych, dzięki czemu pasażerowie zaczęli tłumnie wracać do kolei. Z drugiej strony jednak to wynika także z faktu, że mamy coraz lepszą infrastrukturę, co dotyczy zarówno linii kolejowych, stacji i dworców, jak i samych pojazdów, którymi przewozimy pasażerów.

Te uwarunkowania dotyczą całej kolei regionalnej, a więc również przewoźników samorządowych. Kolejnym sprzyjającym czynnikiem jest to, że przybywa kolejowych przystanków.

Kolej regionalna w Polsce przewozi 350 mln pasażerów rocznie, ale według mnie to jest dopiero początek, uwzględniając to, że Polacy na razie korzystają z kolei dość rzadko. Na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 6,9 kolejowych przejazdów rocznie, Czech i Słowacji - dwa razy więcej, Niemiec - kilkadziesiąt przejazdów w ciągu roku, a Szwajcarii - prawie 50.

Mniej samochodów, więcej pociągów. Do tego zmierza Unia Europejska

Potencjał rozwoju mamy więc olbrzymi…

- Tak, a do jego wykorzystania przyczynią się z pewnością inwestycje przewoźników regionalnych w tabor. My - jako Polregio - podpisaliśmy ostatnio umowy ramowe na dostawę 200 nowych pociągów.

To jest potężne zamówienie i ono spowoduje, że już za 2-3 lata na polskie tory wjadą nowoczesne pojazdy, które będą woziły Polaków z ich małych ojczyzn do pracy, do szkoły, do lekarza. Będzie to skok jakościowy, ale nie tylko, bo w przypadku tego zamówienia Polregio będzie mogło po raz pierwszy skorzystać ze środków unijnych.

Kolei regionalnej będzie sprzyjało też to, że transport kolejowy, jako dużo bardziej ekologiczny niż drogowy, jest preferowany przez władze UE. Dodatkowo, w przyszłości możliwe jest objęcie opłatami emisyjnymi paliw płynnych, co wpłynie na wzrost kosztów tankowania samochodów osobowych.

Z tych powodów liczba pasażerów kolei pasażerskiej w Polsce radykalnie się zwiększy...

