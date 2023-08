Polacy stworzą z Niemcami dużą firmę lotniczą

Polska linia czarterowa Enter Air wraz z niemieckim koncernem turystycznym TUI chcą stworzyć wspólną firmę, która zajmie się leasingiem samolotów.

Enter Air jest największą turystyczną linią lotniczą w naszym kraju, która obsługuje największe rynki czarterowe w Europie. Flota polskiego przewoźnika to 28 samolotów plus kilka pożyczonych maszyn.

Niemiecki gigant turystyczny TUI posiada 6 linii lotniczych, które zarejestrowane są w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji.

Nowa, polska-niemiecko spółka prawdopodobnie będzie mieć siedzibę w Irlandii.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że otrzymał wniosek od Enter Air oraz TUI Beteiligungs GmbH o zamiarze przeprowadzenia koncentracji.

- Wspólny przedsiębiorca będzie dostawcą na rzecz odbiorców komercyjnych (niebędących konsumentami) usług najmu samolotów lub/oraz usług lotów czarterowych. Koncentracja nie wywoła zagrożenia dla konkurencji - podał UOKiK.

W sezonie zimowym flota Enter Air może trafić na inny kontynent

Władze polskiego Entera, spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, są bardzo oszczędne w przekazywaniu informacji na temat nowej formy współpracy z TUI.

Wiadomo, że nowa spółka ma leasingować maszyny Entera i TUI wraz z załogami innym liniom lotniczym. To usługi, których brakuje w tym sektorze. Jednak powołanie wspólnej firmy ma przede wszystkim podnieść zdolności operacyjne polskiej linii oraz przewoźników zgrupowanych pod marką TUI.

- Taka spółka stwarza ciekawe możliwości zmniejszania sezonowości. Linie w Azji czy w Ameryce Południowej mają szczyt sezonu podczas europejskiej zimy. Dzięki takiej spółce stosunkowo łatwo można wykorzystać np. flotę Enter Aira przez niemal cały rok, ale już na innym kontynencie - mówi Dominik Sipiński, analityk szwajcarskiej firmy CH Aviation.

TUI sprawdzał możliwości Enter Air już od kilku lat

Z naszych informacji wynika, że pierwsze przymiarki do zacieśnienia współpracy między dwoma spółkami rozpoczęły się już pięć lat temu. TUI sprawdzał możliwości Entera i stan jego finansów.

Od lat gigant turystyczny przewozi swoich klientów w Polsce głównie samolotami Entera.

Nie jest jeszcze do końca jasne, jaką formę przyjmie nowa polsko-niemiecka spółka i kto będzie pełnił w niej rolę dominującą.

- Biznes leasingowy w lotnictwie jest ryzykowny. To było widać podczas pandemii – to ta część biznesu padła jako pierwsza. Faktem jest, że jest to bardzo elastyczny segment i gdy jest bardzo duże zapotrzebowanie, jak teraz, to wszyscy chcą leasingować samoloty, by uzupełnić braki we własnych flotach - dodaje Sipiński z CH Aviation.

Ze sprawozdań finansowych linii Enter Air wynika, że przychody w 2022 roku wyniosły 2 mld 255,8 mln zł, czyli o 101 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Zarządu linii zapowiedział, że w tym roku spodziewa się wzrostu przychodów o kolejne kilkadziesiąt procent.

