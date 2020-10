Połączenie kolejowe Morze Czarne - Bałtyk opłaci się Portowi Gdańsk

Port Gdańsk przechodzi największą od prawie 50 lat przebudowę. Rośnie także znaczenie Bałtyku na mapie międzynarodowych szlaków handlowych. Świetnym rozwiązaniem byłoby stworzenie połączenia kolejowego znad Morza Czarnego, które skróciłoby drogę towarów z Azji Środkowej przez Gdańsk do portów Europy Północnej. Rozmawiamy o tym ze Sławomirem Michalewskim, wiceprezesem ds. finansowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

- Chodzi o zbudowanie połączenia, które w sposób efektywny komunikowałoby tamten region z Portem Gdańsk linią szerokotorową przez Ukrainę i Sławków. Umożliwiłoby to przesłanie tą trasą kontenera w ciągu czterech dni - wylicza Michalewski. - Takie połączenie już łączy port Odessa z portem Kłajpeda. Dlaczego my nie mielibyśmy zaoferować podobnego? Byłby to dobry interes dla Polski, dla portu Gdańsk i dla biznesu, który z Azji Środkowej chce dotrzeć do Europy Północnej.