Polak w pociągu. Dlaczego jeździmy tak rzadko?

Zaledwie osiem razy Polak jechał pociągiem w 2018 roku. To znacznie mniej niż średnio w Unii Europejskiej (ponad 20 razy), blisko dziewięć razy mniej, niż w przodującej w Europie Szwajcarii, a sześć razy mniej niż w Danii. Ale także w Polsce występują silne zróżnicowania regionalne.

Patrz też: Przewozy kolejowe systematycznie rosną „Uwzględniając różnice regionalne, samorządy poszczególnych województw powinny posiadać i realizować politykę promowania kolei w danym regionie. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, lecz przykłady zebrane w opracowaniu pokazują, że istnieją działania i dobre praktyki, które można powielać” – stwierdza UTK.Do województw, które wyróżniają się atrakcyjnymi działaniami na rzecz promocji i wzmocnienia kolei w województwie, można zaliczyć m.in. pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie czy łódzkie.Wśród dobrych praktyk realizowanych w województwach UTK wskazuje:- planowanie i organizowanie transportu zbiorowego nie tylko w obrębie jednego województwa, ale także we współpracy z innymi samorządami;- budowanie węzłów przesiadkowych, uwzględniających środki komunikacji zbiorowej (np. autobus, tramwaj) oraz indywidualnej (samochód, rower);- dążenie do tworzenia cyklicznego rozkładu jazdy;- zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów;- organizowanie cyklicznych wydarzeń promocyjnych, np. obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, dni bez samochodu itp.;- wznawianie połączeń na likwidowanych odcinkach, rewitalizację nieczynnej infrastruktury kolejowej;- prowadzenie otwartej, szerokiej polityki informacyjnej – informowanie o nowych ofertach przewozowych i połączeniach, wykorzystanie wielu kanałów informacji – w tym internetu i aplikacji mobilnych - w celu dotarcia do jak najszerszej grupy potencjalnych pasażerów;- wprowadzanie zintegrowanej oferty biletowej pozwalającej na przesiadanie się z i na kolej z innych środków transportu z wykorzystaniem jednego biletu;- zwiększanie liczby kanałów dystrybucji biletó;- propagowanie kolei w turystyce np. poprzez ofertę programów tematycznych, ukazywanie kolei jako części turystyki regionalnej poprzez promowanie atrakcyjnych miejsc, do których można dotrzeć koleją, wprowadzanie specjalnej oferty dla rodzin, grup w święta, weekendy itp.;- inwestycje w wygodny i nowoczesny tabor (zakup nowego bądź modernizacja już posiadanego).Patrz też: PKP Intercity ofiarą własnego sukcesu?