Polergio z nowym centrum utrzymania taboru za 50 mln zł

W Skarżysku-Kamiennej otwarto nowe centrum utrzymania taboru Polregio, czyli nowoczesny kompleks serwisowo-naprawczy dla pojazdów kolejowych. Będzie tu pracować ponad 100 osób.

Dzięki inwestycji o wartości blisko 50 mln zł w ciągu roku powstała hala o długości 110 metrów, która pomieści dwa kanały rewizyjne, dodatkowy tor naprawczy oraz zaplecze warsztatowe i socjalno-biurowe.

Obiekt spełnia współczesne wymogi pod względem ekologii i oszczędności energii. W budynku powstała instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii, a wentylacja jest wyposażona w urządzenia do odzysku ciepła. Na etapie końcowych prac jest także budowa przejazdowej myjni dla pojazdów kolejowych ze stanowiskami mycia podwozia i wodowania taboru z instalacją wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych.

- Renesans kolei w Polsce to nie tylko modernizacja infrastruktury i zakupy nowych pojazdów kolejowych. Inwestujemy również w nowoczesne centra utrzymania taboru. Projekt zrealizowany w imponującym tempie na zamówienie spółki Polregio oznacza dla miasta Skarżysko-Kamienna i największego przewoźnika regionalnego nowy impuls do rozwoju. Wszystko to dzięki owocnej współpracy z władzami samorządowymi województwa - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

- Do nowej hali na przeglądy trafi część z nawet 200 nowych EZT-ów, które Polregio otrzyma w latach 2025-26 - dodał Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio, przypominając, że to właśnie ze Skarżyska-Kamiennej wyruszyła w trasę pierwsza lokomotywa parowa sprowadzona do Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

Oprócz standardowo wykonywanych przeglądów składów kolejowych na poziomie P1 oraz P2, w nowym obiekcie planowane jest wykonanie około 150 przeglądów na trzecim poziomie utrzymania, a także minimum 37 napraw rewizyjnych P4 do 2030 r. W nowej hali Polregio będzie serwisować pociągi z województw świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego, jak również tabor innych operatorów. Inwestycja powstała dzięki wieloletniej umowie pomiędzy Polregio a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

