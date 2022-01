Polferries będzie miał nowy prom. Kolejny w budowie

Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) otrzymała od państwa 140 mln zł na pozyskanie nowego promu. - Chcielibyśmy wprowadzić go na linię do końca 2023 r. - mówi Andrzej Madejski, prezes PŻB, w rozmowie z WNP.PL.

W sumie będzie więc posiadać kapitał 1 mld zł, co pozwoli na rozpoczęcie w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego budowy trzech promów z opcją budowy czwartego. Gdy powstaną, PŻB będzie użytkowała na zasadzie czarteru jedną jednostkę lub w wyniku podjęcia decyzji biznesowych drugą, która obecnie jest w tzw. opcji. Liczymy, że trafi ona do nas w latach 2025-2026.Czytaj także: Miliard złotych na rozpoczęcie budowy promów - Nie chciałbym się wypowiadać o promie, na pozyskanie którego dostaliśmy teraz dofinansowanie, bo sprawy są w toku. Mogę natomiast powiedzieć, jak zwiększą się nasze możliwości przewozowe po włączeniu do floty promu, którego budowa jest zakontraktowana w Gdańskiej Stoczni Remontowej, bo znane są już jego parametry, w tym długość linii ładunkowej wynosząca 4 km. To 40 proc. sumarycznej długości linii ładunkowej naszej obecnej floty (10,5 km - przyp. red.), znacząca wartość.- W formule czarter plus zakup lub sam zakup na pewno nie. Natomiast jeśli chodzi o samo czarterowanie, to mamy takie możliwości finansowe.- Zdecydowanie tak. Koszty pozyskania jednostek (promy ro-pax) są wysokie zarówno w przypadku budowy nowego statku, jak i pozyskania go z rynku wtórnego. Dla utrzymania pozycji rynkowej na naszych połączeniach dokapitalizowanie spółki było niezbędne.- W terminalu trwają ostanie prace odbiorowe. Gdy dobiegną końca, strony ustalą dogodny termin przejścia do Gdyni, mając na uwadze aspekty ekonomiczne oraz eksploatacyjne. Sprawa przejścia z jednostkami do Gdyni jest dla spółki niezmiernie ważna i termin przejścia jest szczegółowo analizowany i uzgadniany z naszymi kontrahentami.- Obecnie rozpatrujemy dwa terminy przejścia: wiosna lub jesień bieżącego roku.- Terminal spełnia najwyższe standardy światowe. Dla pasażerów będzie wygodny i supernowoczesny gangway (trap, zejście ze statku - przyp. red.), a ładunki będą obsługiwane przez dwupoziomową rampę. Zwiększa to szybkość wyładunku i załadunku promu, przez co zmniejsza się czas postoju. Lokalizacja terminalu dodatkowo skróci czas na niezbędne manewry statkiem wewnątrz portu. W Gdyni port znajduje się w centrum miasta, co stanowi spore udogodnienie dla podróżujących oraz uatrakcyjnia turystyczną ofertę.- Dla nas i dla drugiego, szwedzkiego, armatora operującego z Gdyni brak Drogi Czerwonej jest niewątpliwie znaczącym utrudnieniem dla firm transportowych i armatorów. Dopóki Droga Czerwona nie zostanie wybudowana, „upłynnienie” ruchu ciężarówek i samochodów wyjeżdżających i wjeżdżających na prom będzie znacząco wydłużało czas dostępu do promów. Zarząd Portu Gdynia prowadzi rozmowy z samorządem miasta Gdynia i GDDKiA, aby droga powstała jak najszybciej.- COVID cały czas powoduje zmniejszenie liczby pasażerów, natomiast w przypadku przewozów cargo nie odnotowaliśmy spadków. Mogę powiedzieć, że rok 2021 podsumowaliśmy z lekkim wzrostem przewozów w stosunku do roku poprzedniego.- Zmiany cen mają charakter rynkowy, są też związane z dynamiką kosztów. Nie planujemy polityki cenowej z założeniem dokonywania podwyżek jako takich, mając tylko na uwadze teoretyczną możliwość pojawienia się wyższej inflacji niż wcześniej zakładana.Poziom cen naszych usług to również obszar odpowiedzialności za pasażerów, w tym zarówno polską branżę logistyczną, polski eksport, jak i częste przejazdy wielu osób, które w Polsce mają rodziny, choć ze Skandynawią związały swoje życie zawodowe. Wielu Polaków mieszkających w Szwecji jest też pracownikami naszej spółki-córki Polferries AB. Mamy świadomość sytuacji i staramy się odpowiedzialnie dbać z jednej strony o kondycję finansową firmy, a z drugiej o naszych klientów.Czytaj także: Jeśli nie gaz, to co? Polski transport morski w poszukiwaniu napędu