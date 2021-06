Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. Jest projekt

Strategiczne cele dotyczące rozwoju lotnictwa cywilnego, poprawa sposobu inwestycji w portach lotniczych czy usprawnienie funkcjonowania przestrzeni powietrznej - zakłada projekt uchwały dotyczącej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)", jaki we wtorek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Autorem dokumentu jest Ministerstwo Infrastruktury, a osobą odpowiedzialną za jego opracowanie - wiceminister tego resortu Marcin Horała.

Jak wskazano w projekcie, "Polityka" będzie definiować główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu w obszarze lotnictwa cywilnego. Uzupełni też kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu, czyli "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)" oraz "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.".

"Dokument "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)", będzie dokumentem definiującym główne założenia odnośnie celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki, w myśl zasad dotyczących polityk publicznych określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju" - napisano.

Jak dodano, dokument ten został opracowany w oparciu o wyniki diagnozy stanu transportu lotniczego sporządzonej przez Ministerstwo Infrastruktury oraz inne dokumenty o charakterze analitycznym i studialnym.

"Polityka" określi m.in. wnioski z diagnozy przygotowanej na jej potrzeby w odniesieniu do lotnictwa cywilnego; cele strategiczne w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego oraz kierunki interwencji w zakresie m.in. rozwoju sieci lotnisk, poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych, usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego, stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym, czy wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

"Z uwagi na to, że znaczna część kierunków interwencji, szczególnie związanych bezpośrednio z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie realizowana w horyzoncie czasowym dłuższym niż rok 2030, Polityka Lotnicza, tam gdzie to konieczne, z konieczności wykracza swoją treścią i założeniami poza tak nakreślony horyzont czasowy. Jako granicę tych najważniejszych działań przyjęto rok 2040 r." - napisano.

Jak napisano w projekcie uchwały, planowany termin jego przyjęcia przez rząd to III kwartał 2021 r.

