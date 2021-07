Polregio w ramach KPO złożyło wnioski o łącznej wartości 6,4 mld zł

Polregio, największy polski przewoźnik kolejowy, złożył w ramach Krajowego Planu Odbudowy wnioski o łącznej wartości 6,4 mld zł na zakup i modernizację Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) - poinformowała PAP kolejowa spółka.

Z informacji Polregio wynika, że na kwotę 6,4 mld zł składają się wnioski na zakup 180 nowych EZT-ów oraz modernizacja kolejnych 50 sztuk.

"Jeśli chodzi o nasze wnioski do KPO to dotyczą one głównie inwestycji w nowoczesny tabor kolejowy. Trzeba zaznaczyć, że średnia wieku naszych elektrycznych składów trakcyjnych to aż ok. 27 lat. Z powodu udzielenia pomocy publicznej w 2015 r. nie mogliśmy skorzystać ze środków unijnych w perspektywie unijnej na lata 2014-2020, więc KPO jest dla nas szansą, aby to nadrobić" - powiedział PAP prezes Polregio Artur Martyniuk.

Dodał, że w ramach KPO spółka wystąpiła również o środki na zakup 40 hybrydowych zespołów trakcyjnych, spalinowo-elektrycznych, które mogłyby zostać zastąpione finansowaniem ok. 30 hybrydowych zespołów trakcyjnych.

Według Polregio pojazdy hybrydowe pozwolą na bardziej elastyczną obsługę relacji obejmujących odcinki zelektryfikowane oraz niezelektryfikowane.

Jak informuje Polregio środki na zakup nowych pojazdów i modernizację tych już posiadanych przez spółkę mają być wydatkowane w ciągu kilku najbliższych lat.

"Jest to szansa dla nas na przyspieszenie niezbędnych zmian. Jesteśmy największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce przewożącym rocznie blisko 100 mln pasażerów. Nie będziemy w stanie skutecznie walczyć o pasażera bez nowoczesnego taboru. To właśnie inwestycje, obok rozwoju oferty handlowej łączącej różne środki transportu, powinny być podstawowym orężem w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Pracujemy też nad programem wymiany taboru niezależnie od KPO. Mamy bardzo dobrą pozycję negocjacyjną w postaci aż ośmiu umów z samorządami na 10 lat i możemy zaciągać zobowiązania na niezbędne inwestycje na atrakcyjnych warunkach" - powiedział prezes.

