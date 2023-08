Polregio zwiększa liczbę przewozów w wakacje

7,5 proc. - z takiego upustu skorzystają pasażerowie Polregio w Lubuskiem, którzy dokonają zakupu biletu na przejazd w internecie lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych. To kolejna oferta tego największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego, którą wprowadza podczas wakacji.

Od stycznia do końca czerwca br. Polregio przewiozło ponad 48 mln pasażerów, co stanowi wzrost aż o niemal 8 mln w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022.

Przewoźnik obsługuje podczas wakacji dodatkowe połączenia turystyczne i utrzymuje zwiększoną częstotliwość na najpopularniejszych trasach.

Najnowsza promocja Polregio - w Lubuskiem - obejmuje bilety jednorazowe i odcinkowe wg taryfy podstawowej oraz Razem, jak również z innych ofert specjalnych.

Pasażerowie Polregio w popularnym podczas wakacji województwie lubuskim mogą skorzystać właśnie ze specjalnego upustu 7,5 proc. Dotyczy on zakupu różnych rodzajów biletów. Warunkiem jest, że dokona się go w internecie lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych. - Dotyczy zarówno biletów jednorazowych, jak i odcinkowych według taryfy podstawowej i taryfy Razem. Obowiązuje także dla ofert „Bilet dobrych relacji”, „Bilet miejski”, „Bilet promocyjny”, „Połączenie w dobrej cenie” oraz „Regio Senior” - informuje w komunikacie Polregio.

Precyzuje też, że obniżone ceny odnoszą się do przejazdów pociągami Regio w dowolnej relacji: na obszarze województwa lubuskiego ograniczonego stacjami: Kostrzyn, Dobiegniew, Drawiny, Małomice, Zbąszynek, Bytom Odrzański, Iłowa Żagańska, Stare Bielice, Stare Drzewce, Wschowa, na odcinkach: Iłowa Żagańska - Węgliniec - Zgorzelec i Stare Bielice - Krzyż.

Nowe i częstsze połączenia na czas wakacji. 107 dodatkowych

Polregio wprowadziło więcej kursów dla swoich pasażerów na czas wakacji także w innych regionach, gdzie obsługuje połączenia. Mowa o ponad 100 dodatkowych połączeniach codziennie i zwiększeniu częstotliwości niektórych dotychczasowych. - To 107 dodatkowych połączeń dziennie. Na podróżnych czekają również specjalne bilety w atrakcyjnych cenach - podaje przewoźnik. Jego wakacyjna oferta obejmuje kilka rodzajów biletów dostępnych w całym kraju - m.in. specjalną ofertę na weekendy, czy promocję „TY i raz, dwa, trzy”.

- Bilet turystyczny, dostępny w cenie 56,70 zł umożliwia nieograniczone podróże pociągami po całej Polsce od 18:00 w piątki do 06:00 w poniedziałki. Bilet jest honorowany w pociągach Regio (za wyjątkiem pociągów specjalnych) oraz pociągach osobowych Arrivy RP, Kolei Wielkopolskich oraz Kolei Małopolskich (z wyjątkiem odcinka Kraków Olszanica - Kraków Lotnisko-Kraków Olszanica), jak również Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter) - dodaje Polregio. W specjalnej ofercie są też Mini Bilet turystyczny czy Bilet mini turystyczny, które nabyć można za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży, także wprowadzanego właśnie videomatu.

Inny rozkład i stałe połączenia w regionach. Polregio bierze na cel popularne miejsca turystyczne

Przewoźnik zapowiada też kolejne działania w regionach w najbliższych dniach. - Dodatkowa, siódma para pociągów zostanie uruchomiona 15 sierpnia. Ponadto, pociągi Polregio regularnie kursują na typowo wakacyjnych trasach Białystok - Suwałki, Siedlce - Czeremcha/Hajnówka - Białystok oraz Białystok - Osowiec (Ełk) – informuje Polregio w sprawie województwa podlaskiego, gdzie na letnie miesiące uruchomił już 6 par pociągów na trasie Białystok-Waliły, a także stale obsługuje regularne połączenia na typowo wakacyjnych trasach Białystok - Suwałki, Siedlce - Czeremcha/Hajnówka - Białystok oraz Białystok-Osowiec (Ełk).

W Kujawsko-Pomorskiem dojechać można nad morze całorocznymi pociągami na trasie Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna, a w Pomorskiem - również całorocznymi składami relacji Gdynia Główna - Gdańsk Wrzeszcz - Kościerzyna oraz Gdynia Główna - Hel - Gdynia Główna. - Na popularnej trasie na Hel w sezonie wakacyjnym uruchomione zostały dwa dodatkowe połączenia tam i z powrotem, relacji Gdynia Główna - Hel - Gdynia Główna.

W Świętokrzyskiem pociągi w relacji Kielce - Częstochowa - Kielce oraz Częstochowa - Busko Zdrój - Częstochowa zatrzymują się na stacji Włoszczowa Północ, a wszystkie pociągi z Kielc w kierunku Włoszczowy kończą i rozpoczynają bieg na stacji Włoszczowa Północ. Małopolskie to przede wszystkim wakacyjne składy na trasie: Kraków - Krynica-Zdrój - Kraków.

- W okresie wakacyjnym rozkład przewiduje powrót pociągów na trasę Kraków - Zakopane - Kraków. Codzienne połączenia są zaplanowane także w ramach superREGIO "Eenergylandia" na trasie Katowice - Zator-do 31 sierpnia. Dodatkowe kursy są planowane również na trasie Kraków - Zator Park Rozrywki - Kraków w dniach 1-31 sierpnia. Ponadto do dyspozycji pasażerów są pociągi stałego kursowania na trasie: Kraków- Krynica-Zdrój - Kraków oraz Kraków – Zakopane – Kraków - wynika z informacji tego przewoźnika.

W Lubelskiem Polregio obsługuje m.in. pociągi sezonowe na trasach: Lublin - Bełżec - Lublin, Lublin - Jarosław - Lublin, Zamość - Rzeszów - Zamość, Chełm - Włodawa - Chełm. - Pociągi na Roztocze kursują w sezonie wakacyjnym w okresie 24 czerwca – 31 sierpnia, natomiast na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie kursują w każdy weekend od 24 czerwca do 27 sierpnia oraz dodatkowo 14 i 15 sierpnia - podaje Polregio.

W Łodzkiem dzięki połączeniom całorocznym zwiedzić można inne miasta. Chodzi min. o trasy Warszawa - Łódź, Łódź - Poznań oraz Częstochowa - Łódź. W Warmińsko-Mazurskiem pasażerowie poszukający połączeń wakacyjnych mogą skorzystać z regularnych połączeń na trasach: Olsztyn - Szczytno - Pisz – Ełk, Olsztyn - Giżycko oraz Olsztyn - Ostróda – Iława, zaś w Wielkopolskiem przez cały okres wakacyjny pasażerowie korzystać mogą z regularnych połączeń do Kołobrzegu, Świnoujścia i Międzyzdrojów. Ponadto, Wielkopolski Zakład Polregio w Poznaniu w czasie wakacji obsługuje także połączenie relacji Poznań - Szklarska Poręba.

W Podkarpackiem działają wakacyjne pociągi na trasach: Rzeszów/Sanok - Medzilaborce (do 3 września), Rzeszów - Zamość/Sandomierz (do 27 sierpnia) oraz Jarosław - Lublin (również do 27 sierpnia). Zachodniopomorski zakład Polregio w wakacje zapewnia pociągi na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie, a dolnośląski – m.in. pociąg relacji Poznań - Szklarska Poręba, który odjeżdża z Wrocławia Głównego w godzinach porannych.

Specjalny bilet na wakacje i dobre półrocze dla przewoźnika

Przewoźnik informuje też, że w czasie wakacji działa specjalna oferta za 109 zł. To "Bilet tygodniowy wakacyjny". Ma on umożliwiać wszystkim chętnym nieograniczoną liczbę przejazdów pociągami Polregio przez 7 dni. W wersji o 20 złotych droższej można z takim biletem jeździć także pociągami innych przewoźników - Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Arrivy.

Z przedstawionych właśnie przez UTK danych wynika, że w pierwszym półroczu 2023, Polregio przewiozło ponad 48 mln pasażerów, co stanowi wzrost aż o niemal 8 mln w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022. Jednocześnie największy polski przewoźnik regionalny zwiększył swój udział w ogólnopolskim rynku przewozów pasażerskich z 25,5 proc. do 26,5 proc.

- Względem liczby przewiezionych pasażerów Polregio uplasowało się przed PKP Intercity (30,78 mln pasażerów) oraz Kolejami Mazowieckimi (30,51 mln). Rekordowym miesiącem badanego zestawienia był maj 2023 r., kiedy to z pociągów Polregio skorzystało ponad 8,5 mln osób – informuje przewoźnik, zaś zdaniem jego wiceprezesa Marcela Klinowskiego, kolej jest najbardziej ekologicznym i często najbardziej dostępnym cenowo środkiem transportu. - Pracujemy z samorządami wojewódzkimi jako organizatorami przewozów nad tym, żeby stale rosła również dostępność transportu kolejowego w regionach – zaznacza Marcel Klinowski.

