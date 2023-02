Polscy kolejarze błyskawicznie ruszyli Ukraińcom z pomocą

W rok po zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę Grupa PKP przedstawiła podsumowanie swojej aktywności na rzecz walczącego o zachowanie niepodległości kraju. W pomoc zaangażowały się m.in. PKP Intercity, PKP LHS i PKP Cargo.

Jednym z głównych środków transportu, z których korzystali uchodźcy z Ukrainy były pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Spółka jako pierwszy przewoźnik pasażerski zaoferowała darmowe przejazdy na terenie Polski.

W pomoc obywatelom Ukrainy zaangażowała się także spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. 27 lutego ub. roku zostało uruchomione specjalne połączenie dla uchodźców z Ukrainy na szerokotorowej trasie, użytkowanej na co dzień tylko w ruchu towarowym, aby odciążyć inne przejścia graniczne.

Po rosyjskiej agresji Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA i przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) oraz François Davenne, dyrektor generalny UIC, podjęli decyzję o zawieszeniu członkostwa Kolei Rosyjskich i Kolei Białoruskich w organizacji.

Polska kolej od samego początku agresji Rosji na Ukrainę bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Dworce kolejowe zarządzane przez Polskie Koleje Państwowe SA były jednymi z pierwszych miejsc, do których trafiali obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski. PKP udostępniły na dworach kolejowych powierzchnie pod prowadzenie punktów informacyjnych i recepcyjnych.

Jak wymienia komunikat prasowy PKP SA, punkty te uruchomiono m.in na dworcach przygranicznych w Przemyślu i Chełmie, a także w stolicy oraz w innych miastach w całej Polsce. W sumie w szczytowym momencie kryzysu uchodźczego działało 26 takich punktów. Uchodźcy z Ukrainy znaleźli także schronienie w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych spółki CS Natura Tour, podmiotu z Grupy PKP.

PKP Intercity na pomoc uchodźcom z zaatakowanego kraju

Natomiast jednym z głównych środków transportu, z których korzystali uchodźcy w naszym kraju, były pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Spółka jako pierwszy przewoźnik pasażerski wyciągnęła pomocną dłoń i zaoferowała darmowe przejazdy na terenie Polski. Narodowemu przewoźnikowi powierzono też koordynację pomocy realizowanej przez innych przewoźników, którzy udostępnili swój tabor. Z tej pomocy do końca lipca skorzystało ponad 2,3 miliona osób, które dzięki darmowym przejazdom mogły dostać się pociągami PKP Intercity w bezpieczne miejsce. Spółka organizowała także pomoc rzeczową dla ukraińskich kolejarzy oraz zorganizowała pociąg sanitarny w ścisłej współpracy z rządem RP.

Pomoc Ukraińcom wiązała się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym. Z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 3016 pociągów, w tym 2373 wzmocnione pociągi stałego kursowania, 270 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 373 pociągi uruchamiane taborem przewoźników regionalnych. 3830 pociągów stałego kursowania na terenie kraju zostało wzmocnione łącznie 9941 wagonami.

Już 28 lutego 2022 r. PKP Intercity uruchomiło też specjalną infolinię w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy, chcących uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Informacje pojawiały się na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej.

Pracownicy spółki zaangażowali się w swoje obowiązki przez całą dobę, pracując na dworcach m.in. w Przemyślu, Lublinie, Chełmie czy Warszawie, gdzie koordynowali realizację przewozów, kierowali potokami podróżnych i dokonywali odprawy pasażerów. Wsparciem byli także informatorzy mobilni i wolontariusze, którzy udzielali uchodźcom niezbędnych informacji również w języku ukraińskim.

Aby ułatwić obywatelom Ukrainy podróżowanie po Polsce i do sąsiednich krajów, PKP Informatyka wraz z PKP S.A. stworzyły ukraińską wersję językową najpopularniejszej wyszukiwarki połączeń kolejowych - strony rozklad-pkp.pl. Bezpłatne przejazdy uchodźcom oferował także drugi przewoźnik z Grupy PKP - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Szeroki tor sprawdził się najtrudniejszym momencie

W pomoc obywatelom Ukrainy zaangażowała się także spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. 27 lutego zostało uruchomione specjalne połączenie dla uchodźców z Ukrainy na szerokotorowej trasie, użytkowanej na co dzień tylko w ruchu towarowym, aby odciążyć inne przejścia graniczne. Spółka, we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, uruchomiła również transporty towarowe z pomocą humanitarną. Dzięki temu do Ukrainy trafiły m.in. wozy strażackie, karetki, koparko-ładowarki, żywność, a także materiały do odbudowy infrastruktury elektroenergetycznej.

Jak wskazuje komunikat, w usprawnienie przewozów towarowych z Ukrainy zaangażowała się także spółka PKP Cargo i jej spółki zależne. Szczególnie istotne w zakresie transportu towarów były zadania związane z transportem zboża z terenów Ukrainy, a w związku z początkową blokadą ukraińskich portów morskich i zagrożeniem kryzysem żywnościowym, współpraca między Ukrainą i Polską nabrała szczególnego znaczenia. Ważnym zadaniem realizowanym przez PKP Cargo od początku wojny są także transporty pomocy humanitarnej, w tym paliw do agregatów prądotwórczych i pieców grzewczych, organizowane przez rząd, samorządy i firmy prywatne. W ramach pomocy Ukrainie zbierane były również fundusze za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP. To jednak nie wszystko - dzięki Fundacji wyposażono też i przygotowano stanowiska dla wolontariuszy pomagających na stołecznych dworcach oraz zrealizowano inne działania pomocowe.

PKP mocno wspiera Ukrainę na forum międzynarodowym

- Grupa PKP współpracuje z Kolejami Ukraińskimi już od wielu lat, ale wydarzenia rozgrywające się w ostatnim roku w Ukrainie spowodowały rozwój tej współpracy na niespotykaną dotychczas skalę. Wojna w Ukrainie wyznaczyła zupełnie nowe wyzwania dla transportu kolejowego i nowe spojrzenie na wagę tego rodzaju transportu. Od samego początku z uwagą obserwowaliśmy dynamiczną sytuację, która rozgrywała się na granicy polsko-ukraińskiej i na bieżąco reagowaliśmy na potrzeby uchodźców - mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, cytowany w komunikacie.

Polskie Koleje Państwowe wsparły także Koleje Ukraińskie na forum międzynarodowym, w ramach uczestnictwa w kluczowych organizacjach skupiających podmioty kolejowe. Po rosyjskiej agresji Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA i przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) oraz François Davenne, dyrektor generalny UIC podjęli decyzję o zawieszeniu członkostwa Kolei Rosyjskich i Kolei Białoruskich w strukturach UIC - największej światowej organizacji branżowej. Międzynarodowy Związek Kolei zaapelował także o materialne wsparcie Kolei Ukraińskich.

- Nasz apel to wyraz wsparcia i podkreślenie wartości solidarności i jedności środowiska kolejowego, które są podstawą działania Międzynarodowego Związku Kolei. Koleje Ukraińskie poniosły wiele strat, szczególnie w zakresie infrastruktury kolejowej i taboru. Zewnętrzna pomoc i wsparcie są niezbędne dla odbudowy zniszczeń i sprawnego funkcjonowania Kolei Ukraińskich - mówi prezes Mamiński.

Z inicjatywy Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) został zorganizowany coroczny szczyt prezesów kolei europejskich (CEO Summit 2022), w którym uczestniczyło około 30 szefów kolei europejskich. We wspólnym oświadczeniu prezesi kolei zadeklarowali solidarność z Kolejami Ukraińskimi i gotowość do udzielenia im wsparcia po wojnie.

Natomiast we wrześniu 2022 roku, podczas targów InnoTrans w Berlinie, Polskie Koleje Państwowe SA i Koleje Ukraińskie (Ukrzaliznycia) podpisały wspólne oświadczenie o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy. Obszary współpracy będą się koncentrować m.in. na wzmocnieniu i rozwijaniu aktywnej współpracy w dziedzinie transportu towarów i logistyki kolejowej, centrów logistycznych i granicznych punktów przeładunkowych, rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego oraz inicjatyw dotyczących usprawnienia przewozów towarów pomiędzy różnymi systemami linii kolejowych. Ponadto Koleje Ukraińskie były gościem honorowym na targowym stoisku Grupy PKP, dzięki czemu spółka ta mogła aktywnie wziąć udział w jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń branżowych.

