Polscy kontrolerzy lotów wakacji nie zepsują. Rząd akceptuje porozumienie

Jeżeli porozumienie PAŻP z kontrolerami będzie zawierać to, na co obie strony były umówione, ze strony rządu będzie zielone światło i nie powinno być problemów z kontrolerami w wakacje - oznajmił w środę 29 czerwca rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany w Radiu Plus, czy wobec tego, że zakończyły się konsultacje w sprawie regulaminu płacowego pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dotyczącego m.in. wynagrodzeń kontrolerów i doszło do porozumienia ze związkami, rząd to zaakceptuje.

"Wydaje się, że to jest na wyciągnięcie ręki, jeżeli te umowy i regulaminy zawierają dokładnie to, na co była umówiona strona rządowa i strona związkowa, to z naszej strony będzie na to zielone światło" - odpowiedział Müller.

"Zakładam, że polskie niebo pod tym kątem będzie bezpieczne i że pod kątem kontroli lotów nie powinno być problemów w wakacje" - dodał.

Porozumienie zwieńczy długie negocjacje

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) podpisała pod koniec kwietnia porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), które ma obowiązywać do 10 lipca br. Wcześniej przez kilka tygodni trwały negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami ZZ KRL, które dotyczyły m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie doszłoby do porozumienia, to od 1 maja ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.

"Jeśli chodzi o regulamin płacowy pracowników PAŻP, szczególnie kontrolerów, wczoraj zakończyły się konsultacje wewnętrzne, związki zawodowe zajęły stanowisko wobec projektu" - odpowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej czy zaakceptował kształt porozumienia PAŻP z kontrolerami ruchu lotniczego.

"Projekt jest dzisiaj poddany analizie w Ministerstwie Infrastruktury i w zależności od wyników tej analizy podejmiemy w tej sprawie właściwe decyzje" - dodał szef resortu infrastruktury.

