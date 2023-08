Państwowa spółka PKP Intercity została sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Jako sponsor strategiczny będzie też wspierać Polski Związek Kolarski.

Jako narodowy przewoźnik kolejowy na co dzień realizujemy swoją misję publiczną, zapewniając przejazdy milionom Polaków do większych miast i mniejszych miejscowości. Od dzisiaj nasza misja zyskuje również oblicze sportowe - powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

Przewoźnik przekaże wszystkim polskim związkom sportowym bezimienne pakiety biletów na przejazdy w ramach barteru na cały rok.

W zamian będzie mógł m.in. używać całej palety tytułów nawiązujących do sponsorowania polskiego sportu.

W ramach umowy sponsorskiej, która będzie obowiązywała w latach 2023-2027, spółka PKP Intercity otrzymała prawa do używania tytułów, m.in.: „Sponsora Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024”, „Sponsora Młodzieżowej Reprezentacji Polski na Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024”, „Sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego” oraz „Sponsora Polskiego Ruchu Olimpijskiego”.

- PKP Intercity z dumą dołącza do Polskiej Rodziny Olimpijskiej. Jako narodowy przewoźnik kolejowy na co dzień realizujemy swoją misję publiczną, zapewniając przejazdy milionom Polaków do większych miast i mniejszych miejscowości. Od dzisiaj nasza misja zyskuje również oblicze sportowe. Będziemy partnerem polskich olimpijczyków w rywalizacjach o najważniejsze trofea: medale olimpijskiej - powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

Beneficjantami umowy PKOl z PKP Intercity będą wszystkie polskie związki sportowe, ponieważ przewoźnik przekaże im bezimienne pakiety biletów na przejazdy w ramach barteru na cały rok.

PKP Intercity sponsorem strategicznym polskich kolarzy

O współpracy, na mocy której wsparcie uzyskają także polscy kolarze, poinformowano w środę, 16 sierpnia, w Klubie Olimpijczyka w Centrum Olimpijskim PKOl podczas konferencji prasowej.

- Staramy się uzdrowić Polski Związek Kolarski i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze z Prezesem Rafałem Makowskim, by wyprowadzić go na prostą. To kolejny taki krok po Polskim Związku Hokeja na Lodzie, aby w PZKol zrestrukturyzować dług - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

PKP Intercity od lat angażuje się we wspieranie najbardziej znanego polskiego wyścigu kolarskiego - Tour de Pologne. Dlatego, jak powiedział Tomasz Gontarz, wsparcie kolarzy było dla spółki oczywiste, tym bardziej że to także promocja zdrowego trybu życia oraz otwarcia przewoźnika na podróżnych z rowerami. W ciągu ostatniego 1,5 roku w pociągach PKP Intercity przewieziono pół miliona rowerów.

Za to, że PKP Intercity wzięła na siebie sponsorowanie PZKol, podziękował Rafał Makowski.

- Moje częste kontakty z PKP Intercity zaczęły się jak zostałem prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Mieszkam na Śląsku i dojeżdżam do siedziby związku koleją, a super tabor i punktualność, tylko mi w tym pomagają - powiedział, zapewniając, że efekty współpracy w postaci wysokich miejsc i medali na pewno przyjdą.

Na wydarzeniu pojawili się Michał Kwiatkowski i Marta Lach

W wydarzeniu wzięli udział także ambasador polskiego kolarstwa na świecie Michał Kwiatkowski (Team Ineos Grenadiers), mistrz świata w kolarstwie szosowym z Ponferrady 2014, trzykrotny olimpijczyk (Londyn 2012, Rio 2016, Tokio 2020), oraz Marta Lach (Ceratizit–WNT Pro Cycling), która w zakończonych niedawno mistrzostwach świata w Glasgow zajęła 21. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.

- Kolarstwo potrzebuje wsparcia i takiego partnera jak PKP Intercity. Trzeba do tego podejść długofalowo. Ja w całej swojej karierze nigdy nie myślałem w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, kwartału czy roku. To zawsze było myślenie długofalowe, zresztą czteroletni okres olimpijski pokazuje, że nie można pozwolić sobie na krótkowzroczność - zauważył Kwiatkowski.

Dodał, że kiedyś na jeden z wyścigów odbył podróż z Torunia do Krakowa właśnie PKP Intercity, i że kiedyś chciałby móc pociągiem pojechać choćby na Tour de France.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl