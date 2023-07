Polska buduje największy park logistyczny w Europie. Tylko, czy ta inwestycja ma sens?

Na 28 lipca Sejm zaplanował przyjęcie pakietu ustaw, które zakładają udział Skarbu Państwa w rozbudowie centrum logistycznego w Małaszewiczach. Czy ta inwestycja ma sens - zwłaszcza w takiej skali - wobec spadku przewozów koleją z Chin do Europy i zmiany realiów geopolitycznych?

W I połowie 2023 r. z Chin do Europy wysłano 8641 pociągów towarowych - o 16 proc. więcej niż rok temu. Przewiozły one towary w 936 tys. TEU (o 30 proc. więcej rok do roku). To dane chińskie, które jednak nie wskazują, o ile wzrosły przewozy z Chin do Rosji, a o ile zmalały do krajów Unii Europejskiej.

W okresie boomu przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin do UE (2020-2021) odprawy pociągów w rejonie Małaszewicz były opóźnione z braku przepustowości, co potwierdziło potrzebę rozwoju tamtejszej infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez spółkę Cargotor z grupy PKP Cargo. Firma nie pozyskała jednak pomocy finansowej UE.

Rządowy projekt ustawy zakłada, że Skarb Państwa odkupi od PKP Cargo spółkę Cargotor, przekaże ją publicznemu zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK, a następnie wzmocni g0 kapitałowo, by mógł zmodernizować centrum logistyczne Małaszewicze. Całość projektu ma zostać przeprowadzona w latach 2023-28 i kosztować prawie 3,4 mld zł.

Niezależni eksperci pozytywnie oceniają taki sposób rozwiązania problemu. Przejęcie infrastruktury liniowej przez zarządcę publicznego spowoduje zapewne radykalne obniżenie stawek dostępu do torów w rejonie Małaszewicz dla wszystkich przewoźników. Obawy budzi natomiast skala projektowanych nakładów na inwestycję.

Pierwszy pociąg z towarami w kontenerach z chińskiego Chongqing do niemieckiego Duisburga odjechał 19 marca 2011 r. W tym samym czasie z Duisburga wysłano do Chongqing podobny skład kontenerowy. Trasa wynosiła 11 000 km, a czas transportu - 16 dni. Te stałe połączenia uważa się za przetestowanie otwarcia nowego rozdziału w logistyce globalnej o nazwie Nowy Jedwabny Szlak.

Transport kolejowy Europa-Azja zdał egzamin - mimo kontrowersyjnej inicjatywy

Reaktywacja średniowiecznego Jedwabnego Szlaku została jednak przedstawiona przez przewodniczącego (obecnie także prezydenta Chin) Xi Jinpinga dopiero jesienią 2013 r. jako element strategicznego projektu ekonomicznego o nazwie Inicjatywa Pasa i Drogi (One Belt and Road Initiative).

Idea ta ewoluowała, a pod pojęciem BRI zaczęto z czasem ujmować szeroką współpracę Chin z ponad 120 krajami, z których gros nie ma połączeń lądowych z nimi.

Idea ta od pewnego czasu wzbudza na Zachodzie kontrowersje. Wskazuje się, że to nie tylko jedna z form ekspansji gospodarczej Chin. Niesie też reperkusje pozaekonomiczne - ale to sprawa na odrębny wywód.

Faktem jest, że w 2011 r. z Chin do Europy Zachodniej odprawiono zaledwie 17 pociągów kontenerowych, rok później - 42, a w 2013 r. - 80. Ten przyrost był kontynuowany aż do 2021 roku (ok. 15 tys. pociągów). Następował zarówno wraz z rosnącą wymianą handlową Chin z krajami europejskimi, jak i z powodu nieoczekiwanych zdarzeń, czyli czarnych łabędzi.

W okresie pandemii 2020 r. zaciął się morski transport kontenerowy z Dalekiego Wschodu do Europy, więc kolej przejęła duży wolumen ładunków. Jej udział w łącznych przewozach towarów w kontenerach w relacji Chiny - Europa przekroczył 4 proc. (1,4 mln TEU). Całkiem dużo, uwzględniając, że jeden pociąg zabiera równowartość ok. 90-100 TEU (kontenerów 20-stopowych; w istocie korzysta się z kontenerów 40-stopowych), natomiast największe statki kontenerowe - ponad 23 tys. TEU.

Drugim powodem apogeum przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem było to, że stawki frachtu oceanicznego wywindowano do niebotycznych poziomów (kilkanaście tysięcy dolarów za transport 1 TEU), a koleją były niemal stałe (ok. 4000 dol./TEU). No i korzystniejszy był czas przewozów towarów (transit time) - około dwu-trzytygodniowy koleją (uwzględniając zatory na szklaku, szczególnie w odprawach granicznych) w porównaniu z ponad 50 dniami w transporcie morskim.

"Stolik wywrócił się" po agresji Rosji na Ukrainę. Przewozy NJS z Chin do Europy zaczęły maleć, spadek przyspieszył jesienią 2022 r. Przede wszystkim z powodów ekonomicznych, bo wzrost cen energii, jako konsekwencja wojny, spowodował inflację i spadek popytu konsumpcyjnego w Europie.

Z tego samego powodu stawki frachtu w transporcie morskim zaczęły szybko maleć; obecnie wynoszą ok. 1000 dol./TEU, stawki przewozu koleją pozostały natomiast niemal sztywne (ok. 3000 dol./TEU), czyli są niekonkurencyjne (choć transport koleją jest dwukrotnie krótszy niż morski).

Wiele globalnych firm realizuje też proces nearshoringu, szukając bliższych miejsc zaopatrzenia niż Chiny, wiele też zrezygnowało z transportu NJS zarówno w obawie przed wzrostem ubezpieczeń transportu (klauzula ładunkowa ICC Klubu Londyńskiego nakazuje wstrzymać ubezpieczanie towarów wiezionych przez tereny prowadzące wojnę, w tym przypadku przez Rosję), jak i z powodów moralnych - nie chcą mieć do czynienia z usługą Kolei Rosyjskich (RŻD).

- Sam transport NJS został jednak utrzymany i nie dotknęły go różnego rodzaju restrykcje gospodarczo-logistyczne - podkreśla Marek Tarczyński, przewodniczący rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, prezes spółki Terramar. - Politycy uznali, że odgrywa on bardzo istotną rolę, szczególnie dla Niemiec i Chin rozdających karty w przewozach koleją.

Co wiadomo o tegorocznych przewozach NJS, a co jest niewiadomą?

Dane przedstawiane przez Koleje Chińskie były optymistyczne. W 2022 r. na NJS uruchomiono ok. 16 tys. pociągów (w porównaniu z ok. 15 tys. w 2021 r.), które przewiozły aż 1,6 mln TEU towarów. Jednak można mieć do nich spore zastrzeżenia... Raz, że przez główne przejścia na granicy Chin i Kazachstanu (Khorgos i Alashankou) przejechało ok. 13 tys. pociągów. Dwa, że do jednego worka statystyk NJS wrzucono też przewozy "Nowym Zachodnim Korytarzem Lądowo-Morskim", który łączy zachodnie i południowo-zachodnie Chiny z krajami ASEAN. Istnieje podejrzenie graniczące z pewnością, że wiele pociągów wysłanych do Europy było załadowanych tylko w części...

Od stycznia do czerwca tego roku między Chinami a Europą wysłano łącznie 8641 pociągów towarowych, więcej o 16 proc. niż rok temu. Przewiozły one towary w 936 tys. TEU (o 30 proc. więcej rdr). Dane te przekazał państwowy portal ChinaDaily, powołując się na informacje Chińskich Kolei Państwowych (China State Railway Group).

Niestety, nie wiadomo prawie nic więcej ani o strukturze przewozów, ani o sposobie ujmowania danych. CSRG podaje jedynie, że na trasach "wychodzących" uruchomiono 4620 składów z 499 tys. TEU, odpowiednio: o 16 i 29 procent więcej rdr.

Tymczasem z różnych źródeł zachodnich - w tym polskich - wynika, że z Chin do krajów na zachód od Białorusi (i w drugą stronę) przewozy w tym roku zmalały o ponad 40 proc. Całą "pulę" wzrostu przejęły natomiast większe obroty towarowe Chin z Rosją, objętej embargiem krajów zachodnich.

Według najnowszych statystyk sojuszu narodowych kolei Kazachstanu, Rosji i Białorusi - UTLC ERA, intermodalne przewozy z Chin do UE w pierwszych 5 miesiącach były o ponad 48 proc. mniejsze i wyniosły 114 048 TEU. Przewozy z Chin do Polski spadły w tym czasie o 27 proc. - do 60 554 TEU, a z Polski do Chin o 83,5 proc. (do 2183 TEU). Zarazem ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) sojuszu kolejowego wskazywał, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. wymiana handlowa między Chinami a Rosją wzrosła o 41,3 proc. - do 73,148 mld dol.

- Wojna w Ukrainie i jej skutki spowodowały spadek przewozów towarów przez wschodnią granicę. Obecnie obsługujemy 3-4 pary pociągów kontenerowych - powiedział Marek Słomka, prezes Cargotoru, podczas czerwcowego Kongresu Intermodal in Poland 2023 w Janowie Podlaskim.

A jeszcze w 2021 roku Małaszewicze odprawiały po 12-15 pociągów w ciągu doby, w tym po ok. 10 z towarami w kontenerach z/do Chin (pozostałe to np. pociągi z importowanym węglem). To była zresztą maksymalna zdolność tego centrum logistycznego. Spedytorzy i nadawcy ładunków skarżyli się, że pociągi są obsługiwane z wielogodzinnym opóźnieniem.

Można by poprzestać na stwierdzeniu, że w tym roku sytuacja powróciła do stanu sprzed wybuchu pandemii, kiedy transport kolejowy tylko uzupełniał przewozy ładunków dla tych nadawców, którym zależało na szybszym czasie dostaw niż drogą morską. Jest w tym jednak istotny wątek "polski".

Małaszewicze nie muszą potwierdzać swojej wyjątkowości

Najkrótsza i najszybsza trasa z Chin do europejskich rynków zbytu wiedzie przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, dalej przez przejście graniczne Brześć-Terespol i centrum logistyczne w Małaszewiczach. Doceniają to zleceniodawcy ładunków, globalne firmy spedycyjne, jak i organizatorzy przewozów, w tym Koleje Chińskie - organizujące, ale i dotujące (z budżetów prowincji) transport towarów eksportowych.

Od Terespola do Małaszewicz pociągi jadą 5 km szerokim torem (1520 mm), należącym do PKP PLK. Dalej, od górki rozrządowej na stacji Kobylany infrastrukturą kolejową o łącznej długości ok. 180 km zarządza spółka Cargotor z grupy PKP Cargo. Tam następuje też rozrząd pociągów. Wagony są dzielone według miejsca przeznaczenia i ekspediowane pociągami na zachód - już torami o "normalnym" rozstawie szyn (1435 mm). Od 20 do 30 proc. towarów, w zależności m.in. od pory roku, w kontenerach trafia na ciężarówki.

W całym rejonie przeładunkowym Małaszewicze towary w kontenerach obsługują terminale prywatnych spółek: Adampol, Agrostop, Europort i PKP Cargo Terminale. Ten ostatni ma największą zdolność przeładunkową, 223,4 tys. TEU rocznie, i może obsługiwać do 8 składów dziennie (dane Urzędu Transportu Kolejowego); pozostałe - od 60 do 80 tys. TEU rocznie.

Polskie firmy logistyczne korzystają z tego wyjątkowego położenia, które stratedzy wojskowi uważają za przekleństwo. Zarabia też budżet państwa. Małaszewicze są hubem przeładunkowym, w którym pobierane są opłaty celne na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz podatek VAT i akcyza importowa. Są drugim miejscem, po terminalu morskim BalticHub w Gdańsku, zapewniającym miliardowe wpływy do budżetu państwa.

Już tylko ta okoliczność powoduje, że obsługa NJS jest łakomym kąskiem dla innych operatorów i krajów. Także sami operatorzy z Chin szukają sposobów, by nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, tj. nadmiernie uzależniać się od trasy kończącej się bramą w Małaszewiczach (ale i od trasy wiodącej przez Rosję i Białoruś).

Od pięciu lat testowane są nowe szlaki, w tym tzw. korytarzem środkowym prowadzącym przez kraje Azji Środkowej do Ukrainy (i dalej - np. szerokim torem do Sławkowa) lub do Turcji.

Poza próbami i testami niewiele postąpiono jednak naprzód. Szlaki te okazały się mniej konkurencyjne pod każdym względem od wiodącego m.in. przez Małaszewicze: wysokich kosztów (np. trzeba korzystać z dodatkowych operacji załadunku i wyładunku na promy na Morzu Kaspijskim oraz Morzu Czarnym), transit time (bo trasy te są o kilka tysięcy dłuższe) i bezpieczeństwa.

Ta wyjątkowa pozycja Małaszewicz była jednym z powodów, dla których odwlekano decyzję o modernizacji tamtejszej infrastruktury. Kumulacja popytu przewozów tranzytowych w talach 2020-2021 uzmysłowiła, że sprawy nie można odwlekać.

Inwestycyjne schody budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach

W 2018 r. powstał pierwszy plan rozbudowy rejonu przeładunkowego Małaszewicze i unowocześniania jego funkcji, efektem którego miało być powstanie w rejonie zarządzanym przez Cargotor Parku Logistycznego w Małaszewiczach (PLM). W toku kolejnych iteracji opracowano projekt, który zakłada zwiększenie przepustowości do 55 par odprawianych pociągów na granicy z Białorusią po torze szerokim (1520 mm). Dzięki modernizacji torów rejon byłby zdolny przyjmować dłuższe składy (1050 metrów zamiast 750 metrów obecnie) i cięższe (nacisk na oś 25 ton zamiast 22,5 tony). Przebudowana ma być też sieć trakcyjna i w pełni zautomatyzowany układ sterowania ruchem pociągów.

Kamieniem milowym w inwestycji była decyzja administracyjna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wydana we wrześniu 2021 r. pozwalająca spółce Cargotor na budowę PLM.

- Mamy już zakończone prace studyjne nad wariantami wykonalności z rekomendacją i projektem budowlanym usprawniającym ruch pociągów - mówił Andrzej Sokolewicz, ówczesny prezes spółki Cargotor. - Możemy teraz ogłosić przetarg na wybór firmy, która przygotuje i opracuje projekt wykonawczy, a później przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

Wcześniej inwestor musiał jednak spełnić inny warunek, tj. pozyskać pełne finansowanie projektu. Domknięcie tej "inżynierii finansowej" okazało się trudniejsze, niż zakładano. Choć spółka starała się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, ta odmówiła - dlatego że Cargotor wchodzi w skład grupy PKP Cargo. Zachodziło prawdopodobieństwo, że warunki działalności w rejonie PLM dla zewnętrznych operatorów będą niekonkurencyjne względem spółki macierzystej, a tym samym pomoc unijna będzie uznana za niezgodną z regułami pomocy publicznej.

Znaleziono wyjście salomonowe. By wyjść z impasu inwestycyjnego i ewentualnie zachować furtkę dla pozyskania dotacji unijnych, Ministerstwo Infrastruktury zadecydowało, że Cargotor sp. z o.o. zostanie wykupiony przez publicznego zarządcę infrastruktury kolejowej PKP PLK. Realizacja pomysłu znalazła formę prawną - rządowego projektu ustawy.

Trzy kroki do przecięcia węzła gordyjskiego Małaszewicze

Nosi on nazwę "Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw". Sejm przyjął go 16 czerwca na posiedzeniu plenarnym i skierował do Senatu. Ten - po niewielkich korektach - zatwierdził 14 lipca i odesłał do Sejmu.

To w istocie pakiet ustaw, które wprowadzają zmiany w trzech rodzajach transportu: drogowym, kolejowym i lotniczym. Na przykład w przypadku transportu drogowego ustawa "ma na celu poprawę funkcjonowania przewozów osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspokajającym podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów".

Element "kolejowy" ustawy zakłada zaś możliwość zwiększenia środków funduszu kolejowego o wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, by dzięki temu zrealizować cele do osiągnięcia w kilku krokach: odkupić przez Skarb Państwa od spółki PKP Cargo spółkę zależną Cargotor, przekazać ją administratorowi infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe), a następnie wzmocnić ją kapitałowo, by ta mogła zmodernizować i rozbudować infrastrukturę w rejonie przeładunkowym Małaszewicze.

Całość projektu ma zostać przeprowadzona w latach 2023-28 i kosztować prawie 3,4 mld zł. Co także istotne, zmiana podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową Małaszewicz - z prywatnego na publiczny - z powrotem otwiera drogę do ubiegania się o dofinansowanie dalszych inwestycji.

W toku debat w Sejmie (16 czerwca) i w Senacie (13 lipca) projekt ustawy nie spotkał się z większymi kontrowersjami, choć np. biegli Senatu zwrócili w opinii uwagę, że "część nowelizowanych ustaw nie jest ze sobą powiązana treściowo i w związku z tym powinny być one przedmiotem odrębnych inicjatyw ustawodawczych".

Poprawki Senatu będą omawiane przez sejmowe komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Infrastruktury 28 lipca i tego samego dnia mają trafić pod obrady plenarne, jak wynika z opublikowanego porządku obrad 80. posiedzenia Sejmu.

"Rozwiązania wynikające z niniejszego projektu ustawy realizują ważny interes publiczny w postaci utworzenia regionalnego (w skali Europy) hubu transportowego, przystosowanego do obsługi najkrótszego szlaku lądowego między Chinami a Europą" - można wyczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Podkreśla się też, że: "Dodatkowo, efektem końcowym wprowadzanych rozwiązań będzie zintegrowanie sieci kolejowej przez nabycie całości udziałów Cargotor przez PKP PLK, co będzie miało pozytywny efekt zewnętrzny w postaci ujednolicenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności" oraz że przyniesie "zwiększenie konkurencyjności rynku kolejowego".

Ale też autorzy projektu ustawy stwierdzają, że "realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie dochodów Skarbu Państwa z tytułu opodatkowania wwożonych przez zewnętrzną granicę UE ładunków oraz doprowadzi do zwiększenia obrotów przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w obszarze przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze".

Dodatkowe dochody budżetu państwa z podatku VAT towarów przekraczających granicę szacowane są w okresie 11 lat na ponad 45 mld zł, a z tytułu ceł - na ponad 4 mld zł.

Poprawki Senatu będą omawiane przez sejmowe komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Infrastruktury 28 lipca i być może tego samego dnia trafią pod obrady plenarne, jak wynika z opublikowanego porządku obrad 80. posiedzenia Sejmu. Jej przyjęcie wydaje się formalnością, co otwiera drogę do zaplanowanych działań modernizacji rejonu Małaszewicz.

Dwa ważkie pytania, na które odpowiedzi są różne

Czy na tym etapie zaawansowania projektu zasadne jest pytanie, czy ma on sens? Należy uwzględnić, że radykalnie spadły przewozy koleją z Chin do Europy, zmieniły się realia geopolityczne i uruchomione procesy near- i friendshoringu, mające na celu m.in. zmniejszenie zależności krajów UE od dostaw z Chin.

- Mamy pierwszy rok spadku przewozów na NJS - mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. - Trudno jeszcze ocenić, czy jest to trwała tendencja, czy spadek jest bezpośrednią i pośrednią konsekwencją wojny w Ukrainie, a po jej zakończeniu wolumen przewozów z Chin i do Chin znów będzie rósł.

Autorzy projektu ustawy być może mieli w tej kwestii podobne rozterki, ale w dokumencie tego nie zawarli. Antycypują natomiast, że powróci koniunktura na NJS. Nawet szybko, bowiem w uzasadnieniu do ustawy szacuje się, że w ciągu 11 lat dodatkowe dochody budżetu państwa z wpływów z podatku VAT towarów przekraczających granicę przewyższą 45 mld zł, a z tytułu ceł ponad 4 mld zł. Dodajmy, że takie same szacunki zarząd Cargotor przestawiał w 2020 r.

Innym aspektem rozbudowy Parku Logistycznego Małaszewicze jest planowana skala nakładów inwestycyjnych.

- Jeżeli porównamy zakładany budżet Cargotor, ok. 4 mld zł, z inwestycjami liniowymi PKP PLK, to skala wydatków wydaje się zbyt duża - stwierdza prezes Fundacji ProKolej. - Za połowę tej kwoty budowany jest potężny węzeł przesiadkowy w Warszawie Zachodniej, a porównywalne pieniądze wydano na przebudowę linii z Warszawy do Lublina. W Małaszewiczach realizuje się inwestycję lokalną o stosunkowo niskich parametrach - mam na myśli np. docelową prędkość pociągów określoną raptem na 40 km/h.

Ponieważ Fundacja ProKolej miała już wcześniej wątpliwości, czy ta inwestycja nie jest przeskalowana pod względem nakładów i planowanych efektów, złożyła formalny wniosek do Cargotoru o udostępnienie studium wykonalności planowanego projektu. Podobne dane dla inwestycji PLK można dostać w trybie dostępu do informacji publicznej.

- Niestety, odmówiono nam wglądu do dokumentacji, więc zaskarżyliśmy tę decyzję i wygraliśmy w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Co ciekawe, Cargotor złożył skargę kasacyjną od tego wyroku - konsekwentnie broniąc się przed weryfikacją szczegółów inwestycji - dodaje Jakub Majewski.

Mniej wątpliwości u ekspertów budzi projekt odkupienia przez PKP PLK od PKP Cargo spółki Cargotor.

- Decyzja ta jest jedynym rozsądnym wyjściem z impasu inwestycyjnego, poza możliwością szukania inwestora zagranicznego, np. z Chin, co jednak rodziłoby różne konsekwencje niekoniecznie korzystne dla Polski - stwierdza prezes Marek Tarczyński. - Oczywiście przejęta przez PKP PLK inwestycja będzie musiała korzystać ze środków budżetu państwa, ale warta jest tych pieniędzy. Dzięki przychodom z ceł i podatków tam pobieranych zwróci się prawdopodobnie bardzo szybko.

Podobna jest opinia prezesa Fundacji ProKolej.

- Przejęcie Cargotoru przez PKP PLK to bardzo dobre rozwiązanie dla poprawy konkurencyjności przewozów kolejowych; co najmniej dwa razy składaliśmy taki wniosek do ministra infrastruktury. Po pierwsze, liniowa infrastruktura kolejowa będzie w jednym ręku – narodowego zarządcy z wyspecjalizowanymi służbami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu i inwestycje. Po drugie, należy się spodziewać, że PKP PLK ujednolici stawki dostępu do torów w rejonie Małaszewicz i na pozostałej sieci. I dzięki temu pożegnamy w końcu drakońskie opłaty pobierane dziś przez Cargotor.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl