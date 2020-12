Polska Centralna magazynowym liderem pod względem popytu i nowej powierzchni

Region Warszawy, mazowieckie i łódzkie dominują na krajowym rynku magazynowym. Obecnie znajduje się tam ponad 7,9 mln mkw. takiej przestrzeni i cały czas powstaje nowa. Mimo pandemii koronawirusa od początku 2020 roku do użytku oddano niemal tyle samo nowych magazynów, co w tym samym okresie minionego roku. Z danych CBRE wynika, że od stycznia przybyło prawie 538 tys. mkw., a popyt osiągnął 1,35 mln mkw. To najwyższe wyniki w kraju. Polskę Centralną wybierają przede wszystkim firmy logistyczne oraz sieci handlowe.

Epidemia koronawirusa nie pozbawiła centrum Polski palmy pierwszeństwa na magazynowej mapie kraju.

Zarówno nowe inwestycje, jak i zainteresowanie taką powierzchnią utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Od początku roku w regionie przybyło prawie 538 tys. mkw. nowej przestrzeni, czyli niemal tyle samo, co w tym samym czasie w zeszłym roku.