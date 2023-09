Notująca ostatnio świetnie wyniki finansowe portowa spółka OT Logistics liczy na wzrost przeładunków produktów agro, głównie zbóż. Ma to rekompensować spadające przeładunki węgla. OTL cały czas jest w grze o Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni.

OTL zakłada, że w ciągu 6-12 miesięcy osiągnie roczną moc przeładunkową rzędu 12 mln ton (+50 proc.). Skokowo mogłoby ją podnieść wygranie przetargu na obiekty pozostałe po Bałtyckim Terminalu Zbożowym w Porcie Gdynia.

- Zboże wydaje się dziś chyba najbardziej perspektywicznym towarem. Spodziewamy się tu wzrostu wolumenu. To ważne, bo nad przeładunkiem węgla jest znak zapytania - powiedział Kamil Jedynak, prezes OTL.

W piątek (22 września) zarząd OT Logistics (OTL) odniósł się do ogłoszonych kilka dni wcześniej wyników spółki.

Przypomnijmy, że grupa kapitałowa wygenerowała w pierwszym półroczu 2023 r. ponad 351,6 mln zł przychodów wobec 147,8 mln zł rok wcześniej (+138 proc.). Zysk netto wyniósł 125,4 mln zł w porównaniu z 33,65 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r. (+273 proc.).

Zdaniem zarządu firma po zakończonej wiosną tego roku udanej restrukturyzacji ma zdrowe finanse i bardzo silną pozycję rynkową wynikającą z koniunktury na przeładunki masowe.

Potwierdzają to dane ujawnione w piątek. W pierwszym półroczu 2023 oba porty OT Logistics, w Świnoujściu i Gdyni, przeładowały 3 mln 157 tys. ton, notując wzrost o 28 proc., przy spadku przeładunków drobnicowych o 27 proc. do 691 tys. ton.

Spółka zakłada, że w ciągu 6-12 miesięcy osiągnie roczną moc przeładunkową rzędu 12 mln ton (+50 proc.). Mają w tym pomóc liczne inwestycje w mniejszy i większy sprzęt przeładunkowy. Wśród najbardziej spektakularnych zakupów inwestycyjnych są dwa żurawie dla OT Port Świnoujście (pierwszy z nich, „Aśka”, już dotarł na miejsce, drugi będzie się nazywał "Ewka") za 40 mln zł. Ale OTL kupuje też chwytaki, ładowarki, wyciągarki. Zdolności przeładunkowe są rozwijane zarówno w Świnoujściu, jak i w Gdyni. W sumie na inwestycje spółka wyda w tym roku 90 mln zł.

Cztery kryteria w przetargu na Bałtycki Terminal Kontenerowy

Skokowo moc przeładunkową OTL mogłoby podnieść wygranie przetargu na obiekty pozostałe po Bałtyckim Terminalu Zbożowym w Porcie Gdynia. Ostateczne oferty zostały otworzone przedwczoraj. W przetargu OTL ma trzech konkurentów. Oferuje roczne przeładunki rzędu 1,5 mln ton, przy ofercie pozostałych podmiotów 2,0-2,1 mln ton, stały czynsz miesięczny netto 1,10 mln zł (pozostali 1,03-1,24 mln zł), stawkę netto za przeładunek 1 tony 2,49 zł (pozostali 2,00-2,51 zł).

Jak powiedział Daniel Górecki, członek zarząd OTL, biorąc pod uwagę trzy wskazane wyżej kryteria, OTL „nie prowadzi”, ale rozstrzygający przetarg Zarządu Morskiego Portu Gdynia będzie brał pod uwagę jeszcze jeden czynnik, bardzo istotny, ale trudno wymierny: plan zagospodarowania portu i zadeklarowane nakłady. Jakie one są, na razie nie ujawniono. Wiadomo za to, że porównanie ofert zajmie trochę czasu.

Ukraińskiego zboża możemy przeładowywać więcej

- Zboże wydaje się dziś chyba najbardziej perspektywicznym towarem. Spodziewamy się tu wzrostu wolumenu. To ważne, bo nad przeładunkiem węgla jest znak zapytania. Trudno prognozować skalę importu węgla na zbliżający się sezon grzewczy. Energetyka korzysta jeszcze z zapasów zgromadzonych w ostatnim kwartale 2022 i i pierwszym kwartale 2023 r. Wiadomo jednak, że jeśli chodzi o trend, import węgla będzie się utrzymywać ze względu na to, że wydobycie krajowe spada, coraz mniej jest też węgla grubego używanego przez gospodarstwa domowe, swoje zrobi także cena, węgiel zagraniczny kosztuje mniej niż polski - powiedział prezes Kamil Jedynak.

Jak dodał, OTL przygotowuje się na każdą ewentualność, ale skala rocznych przeładunków węgla nie sięgnie 3 mln ton, których się wcześniej spodziewano.

Większość zboża przeładowywanego przez OTL to zboże polskie, ukraińskie stanowi marginalną część przeładunków. Dlatego też napięcie, jakie w ostatnich dniach pojawiło się w relacjach polsko-ukraińskich, nie rzutuje na biznes firmy. Docelowo liczy ona jednak na to, że wąskie gardła w tranzycie z Ukrainy (procedury graniczne) zostaną zlikwidowane i spółka będzie mogła przeładować więcej zboża od naszych wschodnich sąsiadów. Tym bardziej że według zarządu spółki, gdy wojna w Ukrainie się skończy, szlaki transportowe stworzone w jej trakcie na pewno przetrwają, chociaż w jakiej formie, to się okaże.

OTL zostaje w Świnoujściu. Wzrost kursu o 200 proc. w rok

Zarząd OTL poinformował o przedłużeniu dzierżawy portu w Świnoujściu do roku 2053 (w Gdyni umowa obowiązuje do 2044 r.)

- Zapewnienie długoterminowej ciągłości działania terminala w Świnoujściu było jednym z naszych priorytetów w tym roku i to udało się zrealizować dzięki podpisaniu umowy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. OT Port Świnoujście realizuje bardzo istotne - z punktu widzenia Grupy OTL i całej polskiej gospodarki - przeładunki towarów masowych - powiedział Kamil Jedynak, dodając, że nowe żurawie będą mogły także przenosić kontenery, ładunki ciężkie i ponadgabarytowe.

Negocjacje z ZMPSiŚ trwały długo, ale były konstruktywne. Nowa stawka jest wyższa niż wcześniej, ale na poziomie rynkowym. Nie została też wywindowana ze względu na ostatni okres koniunktury w przeładunkach masowych. Zdaniem OTL wynika to z tego, że zarząd portów myśli długofalowo o ich rozwoju, a nie o krótkotrwałym zysku. Widać to po licznych inwestycjach, takich jak np. utwardzanie placów, czy po innych projektach prowadzonych w Szczecinie i Świnoujściu.

OTL jest spółką giełdową. W ciągu ostatniego roku jej kurs wzrósł o prawie 200 proc. z 14,20 zł do 43,70 zł. W tym roku wypłaciła dywidendę 6,40 zł za akcję. Do końca roku ma przedstawić nową strategię.