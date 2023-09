Polska firma pokazała światu lewitujące pociągi

We wtorek w Brukseli odbyła się światowa premiera opracowanej przez start-up Nevomo technologii magnetycznej lewitacji pociągów. Na filmie z toru testowego w Nowej Sarzynie widać, jak nad torami unosi się rozpędzony wózek kolejowy.

Testy technologii MagRail potwierdziły, że pojazdy szynowe mogą poruszać się po istniejącej infrastrukturze kolejowej bez tarcia.

Nasza technologia to nie tylko wizja przyszłości, to rzeczywiste rozwiązanie na teraz. Rozwiązanie dla bardziej ekologicznej i lepiej skomunikowanej Europy - powiedział Przemek „Ben” Pączek, prezes i współzałożyciel Nevomo.

Wszystko jednak wskazuje, że pierwsza zostanie skomercjalizowana opracowana przez Nevomo technologia MagRail Booster, wykorzystująca siłę magnetyczną do napędzania pojazdów szynowych, ale bez lewitacji.

- Po ponad trzech latach prac zespołu inżynierów możemy ogłosić dzisiaj, że pierwszy raz w historii udało nam się przeprowadzić lewitację pociągu na tradycyjnych torach kolejowych - powiedział Przemek „Ben” Pączek, prezes i współzałożyciel firmy Nevomo.

Testy MagRail potwierdziły, że pojazdy szynowe mogą poruszać się po istniejącej infrastrukturze kolejowej bez tarcia. Podczas prób na ponad 720-metrowym odcinku toru testowego Nevomo w Nowej Sarzynie w województwie podkarpackim pojazdy MagRail osiągnęły prędkość 135 km/godz., wykorzystując lewitację i stabilnie utrzymując się w klasycznym torze kolejowym. Ważący 2 tony pojazd o długości 6 metrów zaczął lewitować przy prędkości około 70 km/godz., a do 100 km/godz. rozpędził się w 11 sekund.

Już wkrótce komercjalizacja technologii MagRail Booster

- Dzisiejszy dzień to przełomowy moment w rozwoju Nevomo. Nasza technologia to nie tylko wizja przyszłości, to rzeczywiste rozwiązanie na teraz. Rozwiązanie dla bardziej ekologicznej i lepiej skomunikowanej Europy. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę, będziemy mogli zaoferować efektywne i przyjazne dla środowiska podejście do modernizacji transportu kolejowego, zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu" - dodaje Przemek „Ben” Pączek.

Novomo (jeszcze pod inną nazwą) startowało jako firma próbująca zaszczepić w Polsce koncepcję Hyperloop, kolei magnetycznej budowanej w tunelach o obniżonym ciśnieniu. Szybko jednak twórcy start-upu doszli do wniosku, że budowa zupełnie nowej infrastruktury konkurującej z transportem kolejowym jest bardzo czasochłonna, kosztowna i niekorzystna środowiskowo. Zdecydowali się więc na nowatorski pomysł wyposażenia konwencjonalnych tras kolejowych w napęd magnetyczny (trzy szyny magnetyczne między dwoma stalowymi) pozwalający rozwijać pociągom unoszącym się nad torami prędkość nawet 550 km/godz.

Wszystko jednak wskazuje, że pierwsza zostanie skomercjalizowana opracowana przez Nevomo technologia MagRail Booster wykorzystująca siłę magnetyczną do napędzania pojazdów szynowych, ale bez lewitacji. Od klasycznej kolei różni się ona tym, że wagony poruszają się po torach samodzielnie, bez lokomotywy. Mogą to robić w zestawach lub pojedynczo, ponieważ każdy z nich wyposażony jest napęd magnetyczny. Ma to zwiększyć elastyczność kolei i przepustowość systemu kolejowego.

Mówił o tym we wtorek w Brukseli szef Nevomo, zapowiadając, że za dwa tygodnie podczas tragów Trako w Gdańsku, dowiemy się, jak będzie wyglądać zaplanowana na przyszły rok komercjalizacja MagRail Booster.

W debacie, która towarzyszyła premierze nowej technologii, wziął udział Aleksander Wołowiec, koordynator interesariuszy kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego, który zwrócił uwagę, że CPK i Nevomo łączy podejście do innowacji. CPK jest wymieniany jako jeden z potencjalnych użytkowników nowej technologii.

Skąd pieniądze na rozwój nowej technologii kolejowej?

Do tej pory na rozwój technologii MagRail i jej testowanie Nevomo pozyskało 11 mln euro (w tym 5,5 mln euro inwestycji kapitałowych i 5,5 mln euro dotacji unijnych). Ponadto w ubiegłym roku spółka otrzymała 17,5 mln euro od Komisji Europejskiej (akcelerator EIC: 2,5 mln euro dotacji i 15 mln euro dodatkowej inwestycji kapitałowej). Zbierane są również fundusze na rundę pre-series A w wysokości 7 mln euro. Do kluczowych inwestorów Nevomo należą EIT InnoEnergy i Hütter Private Equity.

- Od pierwszych chwil współpracy z Nevomo byłem przekonany o niezwykłym potencjale technologii MagRail. Decyzja o inwestycji nie była jedynie kalkulacją biznesową, ale przede wszystkim wyrazem mojej głębokiej wiary w wizjonerską technologię zespołu Nevomo i ich zdolności do kreowania przyszłości transportu. Jego determinacja w dążeniu do zmiany oblicza kolejnictwa zasługuje na najwyższe uznanie. Dzisiejsze osiągnięcia potwierdzają, że decyzja o wsparciu ze strony Hütter Private Equity była słuszna. Czuję się niezmiernie dumny, mogąc być częścią tej kolejowej rewolucji - powiedział Piotr Hütter, założyciel Hütter Private Equity.

