Polska firma powiększa flotę niemieckich lokomotyw

Cargounit - największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej - odebrała kolejne dwie lokomotywy Vectron oraz zdecydowała się zakupić nowe lokomotywy od Siemens Mobility. Łącznie będzie więc mieć w swojej flocie aż 33 pojazdy Siemensa.

Cargounit wyrasta na największego odbiorcę lokomotyw Siemensa w Polsce. Najnowsze dwie niemieckie wielosystemowe lokomotywy Vectron MS dostarczone w marcu 2023 trafią do Freightliner PL oraz DB Cargo Polska. Dysponują mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz zostały wyposażone w system ETCS (Baseline 3).

Do 2025 roku flota lokomotyw Siemensa w barwach Cargounit może powiększyć się o 40 sztuk

- Lokomotywy przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Rumunii oraz Bułgarii. Co niezwykle ważne, pojazdy z platformy Vectron jako jedyne nowoczesne lokomotywy w Europie posiadają już dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach. Cieszymy się, na współpracę z Cargounit w następnych latach, dzięki temu nasze lokomotywy są wykorzystane przez coraz szersze grono użytkowników operujących w Polsce i zagranicą - powiedział Hubert Meronk, prezes Siemens Mobility.

Do tej pory firma Cargounit kupiła już 31 od Siemens Mobility z platform Vectron i Smartron, z możliwością zamówienia dodatkowych pojazdów do końca 2024 r. Obecnie zdecydowała się dokupić dwie kolejne dwie lokomotywy Smartron z przeznaczeniem na rynek rumuński. W sumie do roku 2025 flota lokomotyw Siemensa zakupionych przez wrocławską spółkę może wzrosnąć do ponad 40 lokomotyw.

Duże zainteresowanie ofertą Cargounit jest w Rumunii

- Działalność Cargounit w segmencie wynajmu lokomotyw wielosystemowych rozpoczęła się od zakupu pierwszej lokomotywy Vectron MS w 2019 roku. Jednak kluczowe dla rozwoju naszej floty lokomotyw wielosystemowych było podpisanie 18 miesięcy temu ramowej umowy dostawy 10 lokomotyw z Siemens Mobility wraz z opcją dostarczenia kolejnych 20 lokomotyw. Obierając dwa najnowsze Vectrony MS odebraliśmy już 9. i 10. lokomotywę z zamówienia podstawowego. Jesteśmy zadowoleni, że nasze lokomotywy tak szybko znajdują najemców wśród wiodących przewoźników towarowych takich jak Freightliner PL czy DB Cargo Polska - powiedział Łukasz Boroń, prezes Cargounit.

Jak dodał, decyzja o zakupie kolejnych dwóch lokomotyw Smartron na rynek rumuński to pochodna dużego zainteresowania ofertą spółki na tym rynku ze strony lokalnych przewoźników. To dowód na szybką transformację rynku lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie coraz więcej klientów decyduje się na najem nowoczesnych pojazdów.

