Polska firma składa duże zamówienie na lokomotywy Siemensa

Należący do Funduszu Trójmorza wrocławski Cargounit zdecydował się kupić kolejnych 9 lokomotyw Vectron. Łącznie firma będzie mieć w swojej flocie aż 42 elektrowozy Siemensa (36 Vectronów i 6 Smartronów), stając się największym odbiorcą tego typu pojazdów w Polsce.

Podpisanie umowy na zakup do 9 Vectronów MS odbyło się podczas pierwszego dnia targów Transport & Logistics w Monachium - wydarzeniu gromadzących m.in. wszystkie najważniejsze europejskie firmy z zakresu wynajmu pojazdów szynowych, w tym lokomotyw wielosystemowych. Cargounit na targach wystąpiło po raz pierwszy jako wystawca prezentując ofertę najmu lokomotyw wielosystemowych i jednosystemowych z homologacją na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystko zaczęło się od zakupu pojedynczej lokomotywy w 2018 r.

Zamówione lokomotywy Vectron MS będą dysponować mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz zostaną wyposażone w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3). Lokomotywy przeznaczone będą do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, Rumunii oraz Bułgarii.

- Współpraca z Cargounit to modelowy przykładowy rozwoju na rynku Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem najnowocześniejszych lokomotyw. To także wyjątkowa historia kooperacji, która rozpoczęła się od zakupu pojedynczej lokomotywy w 2018 r., dochodząc w 2023 r. do ponad 40 elektrowozów. Z dumą obserwujemy rozwój Cargounit i cieszymy się, że poprzez nasze najnowocześniejsze w Europie pojazdy możemy być tego istotną częścią - powiedział Hubert Meronk, prezes zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o., cytowany w komunikacie.

Decyzja sprzed dwóch lat dziś procentuje. Jest potencjał na wynajem

Współpraca między Cargounit a Siemensem przyspieszyła we wrześniu 2021 r., kiedy podpisano umowę na dostawę 10 lokomotyw z opcją zwiększenia zamówienia o kolejnych 20 lokomotyw. Dziś na wygłodniałym rynku decyzja ta procentuje.

- Kluczowym argumentem przy wyborze lokomotyw Vectron MS był szeroki zakres homologacji oraz sprawdzone rozwiązanie, które uzyskało akceptację wiodących przewoźników narodowych i prywatnych w UE. Kiedy podpisywaliśmy umowę dostawy lokomotyw z Siemens Mobility w 2021 roku nie zakładaliśmy, że w mniej niż w dwa lata w pełni zrealizujemy opcję dostawy wszystkich lokomotyw objętych umową. Dzisiaj widzimy potencjał na wynajem znacznie większej liczby lokomotyw wielosystemowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wysoko oceniamy profesjonalizm oraz jakość współpracy z naszymi partnerami z Siemens Mobility w centrali oraz w Polsce i w Rumunii - dodał Łukasz Boroń, prezes Cargounit.

